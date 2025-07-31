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Лига Чемпионов
Серветт
30.07.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 1 : 3
Виктория Пльзень Проходит дальше
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Лига чемпионов
31 июля 2025, 19:09 |
84
0

Серветт – Виктория Пльзень – 1:3. Видео голов и обзор матча

Чешский клуб одержал волевую победу

31 июля 2025, 19:09 |
84
0
Серветт – Виктория Пльзень – 1:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 июля, в Женеве (Швейцария) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. Серветт принимал чешскую Викторию Пльзень.

Сервет выиграл первый матч со счетом 1:0. И в домашнем матче команда вышла вперед уже на 4-й минуте поединка.

Виктория отыгралась, и на 31-й минуте вышла вперед. А на 87-й минуте Дуросинми реализовал пенальти и вывел чешский клуб в следующий этап.

В третьем раунде квалификации Виктория Пльзень сыграет с шотландским Глазго Рейнджерс. Первый поединок пройдет в Шотландии 5 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Швейцария

Серветт (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Антунеш, 4 – Спачил, 28, Выдра, 31, Дуросинми, 87 (пен)

Видео голов и обзор матча

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Лига чемпионов видео голов и обзор Серветт Виктория Пльзень
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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