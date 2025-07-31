Серветт – Виктория Пльзень – 1:3. Видео голов и обзор матча

В среду, 30 июля, в Женеве (Швейцария) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. Серветт принимал чешскую Викторию Пльзень.

Сервет выиграл первый матч со счетом 1:0. И в домашнем матче команда вышла вперед уже на 4-й минуте поединка.

Виктория отыгралась, и на 31-й минуте вышла вперед. А на 87-й минуте Дуросинми реализовал пенальти и вывел чешский клуб в следующий этап.

В третьем раунде квалификации Виктория Пльзень сыграет с шотландским Глазго Рейнджерс. Первый поединок пройдет в Шотландии 5 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Швейцария

Серветт (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Антунеш, 4 – Спачил, 28, Выдра, 31, Дуросинми, 87 (пен)

Видео голов и обзор матча