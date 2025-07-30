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Брейдаблик
30.07.2025 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:7 0 : 1
Лех Проходит дальше
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Лига чемпионов
30 июля 2025, 23:59 | Обновлено 31 июля 2025, 00:23
126
0

Лех, Виктория и РБ Зальцбург пробились в 3-й раунд квалификации ЛЧ

Бранн, Серветт и Брейдаблик продолжат выступления в Лиге Европы

30 июля 2025, 23:59 | Обновлено 31 июля 2025, 00:23
126
0
Лех, Виктория и РБ Зальцбург пробились в 3-й раунд квалификации ЛЧ
РБ Зальцбург

Вечером 30 июля состоялись матчи-ответы квалификации Q2 Лиги чемпионов.

Лех, Виктория и РБ Зальцбург прошли в 3-й раунд квалификации ЛЧ.

А вот Бранн, Серветт и Брейдаблик проиграли противостояния и продолжат выступления в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Квалификация Q2

Ответные матчи. 30 июля 2025

Брейдаблик (Исландия) – Лех Познань (Польша) – 0:1 (первый матч – 1:7)

Гол: Исхак, 29

РБ Зальцбург (Австрия) – Бранн (Норвегия) – 1:1 (первый матч – 4:1)

Голы: Чергорд, 6 – Корнвиг, 3

Серветт (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Антунеш, 4 – Спачил, 28, Выдра, 31, Дуросинми, 87 (пен)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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