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Лига Чемпионов
Проходит дальше Лудогорец
30.07.2025 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 3 : 1
Риека
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Лига чемпионов
30 июля 2025, 23:41 | Обновлено 30 июля 2025, 23:47
168
0

Лига чемпионов. Лудогорец в овертайме вырвал победу у хорватской Риеки

Болгарская команда дома забила два гола в дополнительное время

30 июля 2025, 23:41 | Обновлено 30 июля 2025, 23:47
168
0
Лига чемпионов. Лудогорец в овертайме вырвал победу у хорватской Риеки
ФК Лудогорец

Болгарский Лудогорец в драматичном матче обыграл хорватскую Риеку и вышел в Q3 Лиги чемпионов.

30 июля на стадионе Huvepharma Arena в болгарском Разграде прошел ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Лудогорец одолел Риеку со счетом 3:1 после дополнительного времени. Первый матч в Хорватии завершился нулевой ничьей, поэтому судьба путевки в третий раунд решалась в Болгарии.

Уже на 19-й минуте Лудогорец вышел вперед благодаря пенальти, который реализовал Якуб Петровски. Однако на 71-й минуте Амер Гояк восстановил равновесие (1:1), и игра перешла в овертаймы.

В дополнительное время решающую роль сыграли замены Лудогорца. Сначала Ивайло Чочев вывел свою команду вперед на 107-й минуте, а затем Станислав Иванов поставил точку (3:1) на 117-й минуте.

Лудогорец выиграл по сумме двух матчей и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с венгерским Ференцварошем.

Риека продолжит выступления в Лиге Европы, где в третьем раунде встретится с Шелбурном из Ирландии.

Лига чемпионов. Квалификация Q2

Ответный матч. 30 июля 2025

Лудогорец (Болгария) – Риека (Хорватия) – 3:1 д.в. (первый матч – 0:0)

Голы: Петровски, 19 (пен), Чочев, 107, Иванов, 117 – Гояк, 71

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Лига чемпионов Лудогорец Риека
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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