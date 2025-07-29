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Лудогорец
30.07.2025 20:30 - : -
Риека
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Лига чемпионов
29 июля 2025, 14:13 |
45
0

Лудогорец – Риека. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 30 июля в 20:30 по Киеву

29 июля 2025, 14:13 |
45
0
Лудогорец – Риека. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Лудогорец

В среду, 30 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между болгарским «Лудогорцем» и хорватской «Риекой». По киевскому времени игра начнется в 20:30. Первый поединок завершился нулевой ничьей.

Лудогорец

Коллектив продолжил гегемонию на национальной арене и в прошлом сезоне – за 36 поединков чемпионата команда завоевала 83 очка, обойдя «Левски» на 11 зачетных пунктов и уже четырнадцатый раз подряд стала чемпионом Болгарии. Также «Лудогорец» минимально одолел «ЦСКА София» в финале кубка страны. В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов болгары прошли минское «Динамо» с общим счетом 2:3.

Риека

Достижения «Риеки» в прошлом сезоне подобны успехам «Лудогорца». За 36 игр чемпионата клуб набрал 65 очков и смог занять первое место, опередив «Динамо Загреб» благодаря лучшей статистике в очных встречах. Победа в национальной лиге помогла команде стартовать в Лиге чемпионов со 2-го квалификационного раунда. В Кубке Хорватии коллектив одолел Белупо с общим счетом 1:2.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе клубы ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • За 5 официальных матчей в этом сезоне «Лудогорец» одержал 3 победы и дважды сыграл вничью.
  • В последних 8 выездных играх «Риека» одержала всего 2 победы, дважды сыграла вничью и 4 раза проиграла.
  • «Лудогорец» не потерпел ни одного поражения в последних 11-ти домашних играх. За это время команда одержала 10 побед и 1 раз сыграла вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.59.

Прогноз Sport.ua
Лудогорец
30 июля 2025 -
20:30
Риека
Тотал больше 2 1.59 Сделать ставку

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Лудогорец Риека Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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