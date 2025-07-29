В среду, 30 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между болгарским «Лудогорцем» и хорватской «Риекой». По киевскому времени игра начнется в 20:30. Первый поединок завершился нулевой ничьей.

Лудогорец

Коллектив продолжил гегемонию на национальной арене и в прошлом сезоне – за 36 поединков чемпионата команда завоевала 83 очка, обойдя «Левски» на 11 зачетных пунктов и уже четырнадцатый раз подряд стала чемпионом Болгарии. Также «Лудогорец» минимально одолел «ЦСКА София» в финале кубка страны. В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов болгары прошли минское «Динамо» с общим счетом 2:3.

Риека

Достижения «Риеки» в прошлом сезоне подобны успехам «Лудогорца». За 36 игр чемпионата клуб набрал 65 очков и смог занять первое место, опередив «Динамо Загреб» благодаря лучшей статистике в очных встречах. Победа в национальной лиге помогла команде стартовать в Лиге чемпионов со 2-го квалификационного раунда. В Кубке Хорватии коллектив одолел Белупо с общим счетом 1:2.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе клубы ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

За 5 официальных матчей в этом сезоне «Лудогорец» одержал 3 победы и дважды сыграл вничью.

В последних 8 выездных играх «Риека» одержала всего 2 победы, дважды сыграла вничью и 4 раза проиграла.

«Лудогорец» не потерпел ни одного поражения в последних 11-ти домашних играх. За это время команда одержала 10 побед и 1 раз сыграла вничью.

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Прогноз Sport.ua Лудогорец Риека Тотал больше 2 1.59 Сделать ставку

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