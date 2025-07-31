Брейдаблик – Лех Познань – 0:1. Видео гола и обзор матча

В среду, 30 июля, в городе Коупавогур (Исландия) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Брейдаблик» принимал польский «Лех».

Польский клуб еще в первом матче практически решил исход противостояния, выиграв 7:1. Победил «Лех» и в ответном поединке.

Правда результат оказался скромнее. «Лех» выиграл со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 29 минуте забил Микаэль Исхак.

В третьем раунде квалификации «Лех» сыграет с сербским клубом «Црвена Звезда». Первый поединок пройдет в Польше 6 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Исландия

Брейдаблик (Исландия) – Лех Познань (Польша) – 0:1 (первый матч – 1:7)

Гол: Исхак, 29

Видео гола и обзор матча