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Брейдаблик
30.07.2025 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:7 0 : 1
Лех Проходит дальше
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Лига чемпионов
31 июля 2025, 15:29 |
15
0

Брейдаблик – Лех Познань – 0:1. Видео гола и обзор матча

«Лех» одержал победу и во втором поединке

31 июля 2025, 15:29 |
15
0
Брейдаблик – Лех Познань – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Лех Познань

В среду, 30 июля, в городе Коупавогур (Исландия) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Брейдаблик» принимал польский «Лех».

Польский клуб еще в первом матче практически решил исход противостояния, выиграв 7:1. Победил «Лех» и в ответном поединке.

Правда результат оказался скромнее. «Лех» выиграл со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 29 минуте забил Микаэль Исхак.

В третьем раунде квалификации «Лех» сыграет с сербским клубом «Црвена Звезда». Первый поединок пройдет в Польше 6 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Исландия

Брейдаблик (Исландия) – Лех Познань (Польша) – 0:1 (первый матч – 1:7)

Гол: Исхак, 29

Видео гола и обзор матча

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Исхак (Лех).
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Лех Познань видео голов и обзор Лига чемпионов Брейдаблик
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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