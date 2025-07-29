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Лига Чемпионов
Серветт
30.07.2025 22:00 - : -
Виктория Пльзень
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Лига чемпионов
29 июля 2025, 22:03 |
24
0

Серветт – Виктория П. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 30 июля в 22:00 по Киеву

29 июля 2025, 22:03 |
24
0
Серветт – Виктория П. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Серветт

30 июля на Стад де Женев пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Серветт встретится с Виктория Пльзень. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Серветт

Команда 17 раз становилась чемпионом страны, но последний титул был взят в самом конце прошлого века. А в нынешнем хватало серьезнейших проблем. И только недавно сумел закрепиться в местном элитном дивизионе. И в последнее время снова начал показывать хорошие результаты: второе место в Суперлиге в позапрошлом году и кубок-2024.

Прошлый сезон Томас Хэберли и его подопечные закончили возвращением на второе место. Это позволило снова начать сезон с квалификации Лиги чемпионов. И в Чехии получилось выиграть, пусть и минимально. Теперь, значит, можно будет в родной Женеве играть по счету, понимая, что достаточно будет даже вничью сыграть, и все равно пройти в следующий раунд квалификации главного континентального турнира.

Виктория Пльзень

Клуб и его болельщики прекрасно помнят совсем недавний свой золотой отрезок. Он в 2011-м году взял первое чемпионство. И за следующее десятилетие, точнее, вплоть до 2022-м, еще пять раз брали титул. Но это позади - снова подняли голову пражские гранды, и все, что получалось дважды кряду, это брать за их спиной бронзу. И лишь из-за спада Спарты, в прошлом сезоне, удалось выцарапать хотя бы вице-чемпионство.

После летних каникул команда вроде бы продемонстрировала отличную форму, разгромив в первом туре нового чешского первенства Пардубице на выезде. Но после тех 5:1 даже дома против швейцарцев не получалось даже распечатать вратаря соперника: быстро пропустив от Мраза, так и проиграли 0:1.

Статистика личных встреч

В марте прошлого года команды в плей-офф Лиге конференций выдали две нулевые ничьи. И только в серии пенальти чехи добились права пройти дальше.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей есть хорошие шансы на реванш. Но эта пара все время играла скучно, и вряд ли сейчас это изменится. Ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,95).

Прогноз Sport.ua
Серветт
30 июля 2025 -
22:00
Виктория Пльзень
Тотал меньше 2.5 1.95 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Серветт Виктория Пльзень Лига чемпионов прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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