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Лига конференций
31 июля 2025, 20:17 |
2646
0

Санта-Колома – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились во втором квалификационном раунде Лиги конференций

31 июля 2025, 20:17 |
2646
0
Санта-Колома – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье

31 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций встретились Санта-Колома (Андорра) и Полесье (Украина).

Подопечные Руслана Ротаня с первых минут приступили к нашествию на ворота соперника и уже на 4-й минуте Богдан Михайличенко открыл счет в матче.

После забитого мяча несколько моментов создала андоррская команда, но к счастью забить в ворота «Полесья» им не удалось.

К завершению первой половины игры «Полесье» пыталось забить вторую, но все атаки успехов не принесли.

В начале второго тайма команды обменялись голами. Сначала Филлипов забил второй мяч для "Полесья", но уже в следующей атаке Моурело один гол отыграл.

Лига конференций. Квалификационный раунд

Санта-Колома (Андорра) – Полесье (Украина) – 1:2 (второй тайм)

Гол: Моурело, 50 – Михайличенко, 4, Филлипов, 48

Санта-Колома: Руиз, Цистеро, Моурело, Пуэрто, Родригес, Арйана, Леон, Сан Николас, Лопес, Креспо, Ремолинс

Полесья: Кудрик, Сарапий, Назаренко, Бабенко, Филиппов, Гуцуляк, Михайличенко, Андриевский, Караман, Чоботенко, Крушинский

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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