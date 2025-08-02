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ATP
02 августа 2025, 12:46 | Обновлено 02 августа 2025, 12:51
148
0

Директор канадского Мастерса прокомментировал ряд спорных вопросов

Карл Хейл дал пресс-конференцию для аккредитованных СМИ

02 августа 2025, 12:46 | Обновлено 02 августа 2025, 12:51
148
0
Директор канадского Мастерса прокомментировал ряд спорных вопросов
Getty Images/Global Images Ukraine

На пресс-конференции для аккредитованных СМИ на хардовом Мастерсе в Торонто 2025 директор соревнований Карл Хейл прокомментировал ряд спорных вопросов, включая увеличение продолжительности турнира и отсутствие фаворитов.

«Мы обсудим с игроками их обеспокоенность расписанием, а также поговорим с директором ATP, чтобы найти наилучшее решение.

Это наш первый турнир, который длится 12 дней. Мы должны сделать его удобным для всех. Мы разочарованы отсутствием некоторых звезд, но правда в том, что все билеты уже проданы, турнир пользуется большим успехом, и здесь показывают потрясающий теннис», – заявил Хейл.

Напомним, что от участия в канадском Мастерсе отказались: Янник Синнер (ATP 1), Карлос Алькарас (ATP 2), Джек Дрейпер (ATP 5), Новак Джокович (ATP 6), а также Томми Пол (ATP 15) и Григор Димитров (ATP 20).

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ATP Торонто
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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