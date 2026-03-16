Синнер стал самым молодым теннисистом, выигравшим главные титулы на харде

16 марта 2026, 15:12 | Обновлено 16 марта 2026, 15:33
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист, второй номер рейтинга ATP Янник Синнер завоевал первый трофей в карьере на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Синнер в 24 года и 210 дней стал самым молодым теннисистом в истории, выигравшим главные титулы всех крупных турниров на хардовом покрытии.

В активе Янника 11 трофеев в этой категории:

  • Australian Open (2024, 2025)
  • US Open (2024)
  • ATP 1000 Индиан-Уэллс (2026)
  • ATP 1000 Майами (2024)
  • ATP 1000 Торонто (2023)
  • ATP 1000 Цинциннати (2024)
  • ATP 1000 Шанхай (2024)
  • ATP 1000 Париж (2025)
  • Итоговый турнир ATP (2024, 2025)

Синнер опередил сербского теннисиста Новака Джоковича (ATP 3), которому такое достижение покорилось в 31 год и 91 день, и швейцарца Роджера Федерера, который достиг такого показателя в 33 года и 65 дней.

