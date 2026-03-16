Синнер стал самым молодым теннисистом, выигравшим главные титулы на харде
Янник завоевал первый трофей Мастерса в Индиан-Уэллс
Итальянский теннисист, второй номер рейтинга ATP Янник Синнер завоевал первый трофей в карьере на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
Синнер в 24 года и 210 дней стал самым молодым теннисистом в истории, выигравшим главные титулы всех крупных турниров на хардовом покрытии.
В активе Янника 11 трофеев в этой категории:
- Australian Open (2024, 2025)
- US Open (2024)
- ATP 1000 Индиан-Уэллс (2026)
- ATP 1000 Майами (2024)
- ATP 1000 Торонто (2023)
- ATP 1000 Цинциннати (2024)
- ATP 1000 Шанхай (2024)
- ATP 1000 Париж (2025)
- Итоговый турнир ATP (2024, 2025)
Синнер опередил сербского теннисиста Новака Джоковича (ATP 3), которому такое достижение покорилось в 31 год и 91 день, и швейцарца Роджера Федерера, который достиг такого показателя в 33 года и 65 дней.
🇮🇹 Jannik Sinner at 24y 210d is 𝐵𝑌 𝐹𝐴𝑅 the youngest player to collect titles on all Big Tournaments (Slams + M1000 + Finals) on hard ‼️#TennisParadise #IndianWells #BNPParibasOpen pic.twitter.com/3sIJKdht0z— TennisMyLife (@TennisMyLife68) March 15, 2026
