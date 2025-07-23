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ATP
23 июля 2025, 14:03 | Обновлено 23 июля 2025, 14:05
690
0

Массовое снятие топовых теннисистов с канадского Мастерса продолжается

О своем снятии официально объявили Томми Пол и Григор Димитров

23 июля 2025, 14:03 | Обновлено 23 июля 2025, 14:05
690
0
Массовое снятие топовых теннисистов с канадского Мастерса продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

Массовое снятие топовых теннисистов с канадского хардового Мастерса продолжается.

Вряд ли можно позавидовать организаторам турнира ATP 1000 в Торонто 2025 года, который всего за одну неделю потерял значительную часть лучших теннисистов мирового рейтинга.

Всего за два дня до жеребьевки о своем снятии официально объявили Томми Пол (ATP 15) и Григор Димитров (ATP 20). Американец все еще испытывает физический дискомфорт, а болгарин не успел восстановиться после разрыва грудной мышцы, полученного на Уимблдоне. Их заменят Борна Чорич и Шан Цзюньчэн.

Ранее от участия в канадском Мастерсе отказались: Янник Синнер (ATP 1), Карлос Алькарас (ATP 2), Джек Дрейпер (ATP 5) и Новак Джокович (ATP 6).

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ATP Торонто Томми Пол Григор Димитров Борна Чорич Шан Цзюньчэн
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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