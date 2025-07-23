Массовое снятие топовых теннисистов с канадского Мастерса продолжается

Массовое снятие топовых теннисистов с канадского хардового Мастерса продолжается.

Вряд ли можно позавидовать организаторам турнира ATP 1000 в Торонто 2025 года, который всего за одну неделю потерял значительную часть лучших теннисистов мирового рейтинга.

Всего за два дня до жеребьевки о своем снятии официально объявили Томми Пол (ATP 15) и Григор Димитров (ATP 20). Американец все еще испытывает физический дискомфорт, а болгарин не успел восстановиться после разрыва грудной мышцы, полученного на Уимблдоне. Их заменят Борна Чорич и Шан Цзюньчэн.

Ранее от участия в канадском Мастерсе отказались: Янник Синнер (ATP 1), Карлос Алькарас (ATP 2), Джек Дрейпер (ATP 5) и Новак Джокович (ATP 6).