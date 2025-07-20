Синнер, Алькарас, Джокович и Дрейпер не сыграют на Мастерсе в Торонто
Звездные теннисисты отказались участвовать на супертурнире в Канаде
Четыре топовых теннисиста отказались от участия на хардовом турнире АТР 1000 в Торонто, Канада.
Лидер мирового рейтинга Янник Синнер, вторая ракетка мира Карлос Алькарас и 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович пропустят канадский Мастерс из-за того, что все еще восстанавливаются после Уимблдона-2025.
Еще один известный теннисист Джей Дрейпер из Великобритании не сыграет в Торонто, поскольку получил травму левой руки.
Мастерс в Торонто пройдет с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин.
В 2023 трофей на этих кортах выиграл Синнер. А Джокович является трехкратным победителем тысячника в Канаде.
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