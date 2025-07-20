Синнер, Алькарас, Джокович и Дрейпер не сыграют на Мастерсе в Торонто

Четыре топовых теннисиста отказались от участия на хардовом турнире АТР 1000 в Торонто, Канада.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер, вторая ракетка мира Карлос Алькарас и 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович пропустят канадский Мастерс из-за того, что все еще восстанавливаются после Уимблдона-2025.

Еще один известный теннисист Джей Дрейпер из Великобритании не сыграет в Торонто, поскольку получил травму левой руки.

Мастерс в Торонто пройдет с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин.

В 2023 трофей на этих кортах выиграл Синнер. А Джокович является трехкратным победителем тысячника в Канаде.