Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская потеряли места, Киченок близка к топ-50
Элина Свитолина сохранила 13-е место перед стартом на турнире WTA 1000 в Монреале
21 июля женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 250 в Праге и WTA 500 в Вашингтон. А следующие две недели проведут на кортах канадского тысячника в Монреале.
Победительница пятисотника в Вашингтоне Лейла Фернандес прибавила 12 позиций и поднялась на 24-е место.
Чемпионка в Праге Мария Боузкова улучшила восемь строчек и теперь идет 39-й.
В топ-20 никаких изменений не произошло. Арина Соболенко продолжает лидировать, в первую тройку также входят Коко Гауфф и Ига Свентек.
Топ-10 рейтинга WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 13-е место. Марта Костюк потеряла одну строчку (28-я), Даяна Ястремская опустилась на две позиции – 35-я.
Юлия Стародубцева поднялась на одно место (73-я). Прогресс также и у Леси Цуренко – плюс пять позиций (288-я).
Ангелина Калинина, Александра Олейникова, Анастасия Соболева и Дарья Снигур слегка опустились в рейтинге.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге WTA первой ракеткой Украины остается Людмила Киченок. В обновленном рейтинге WTA она сохранила 16-е место.
Ее сестра Надежда благодаря трофею в Праге поднялась на восемь строчек и теперь идет 52-й. В топ-100 из украинок также находится Марта Костюк – 86-я.
Украинки в парном рейтинге WTA
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