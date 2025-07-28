Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская потеряли места, Киченок близка к топ-50

21 июля женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 250 в Праге и WTA 500 в Вашингтон. А следующие две недели проведут на кортах канадского тысячника в Монреале.

Победительница пятисотника в Вашингтоне Лейла Фернандес прибавила 12 позиций и поднялась на 24-е место.

Чемпионка в Праге Мария Боузкова улучшила восемь строчек и теперь идет 39-й.

В топ-20 никаких изменений не произошло. Арина Соболенко продолжает лидировать, в первую тройку также входят Коко Гауфф и Ига Свентек.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 13-е место. Марта Костюк потеряла одну строчку (28-я), Даяна Ястремская опустилась на две позиции – 35-я.

Юлия Стародубцева поднялась на одно место (73-я). Прогресс также и у Леси Цуренко – плюс пять позиций (288-я).

Ангелина Калинина, Александра Олейникова, Анастасия Соболева и Дарья Снигур слегка опустились в рейтинге.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA первой ракеткой Украины остается Людмила Киченок. В обновленном рейтинге WTA она сохранила 16-е место.

Ее сестра Надежда благодаря трофею в Праге поднялась на восемь строчек и теперь идет 52-й. В топ-100 из украинок также находится Марта Костюк – 86-я.

Украинки в парном рейтинге WTA