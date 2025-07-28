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  4. Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская потеряли места, Киченок близка к топ-50
WTA
28 июля 2025, 05:34 |
368
0

Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская потеряли места, Киченок близка к топ-50

Элина Свитолина сохранила 13-е место перед стартом на турнире WTA 1000 в Монреале

28 июля 2025, 05:34 |
368
0
Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская потеряли места, Киченок близка к топ-50
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

21 июля женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 250 в Праге и WTA 500 в Вашингтон. А следующие две недели проведут на кортах канадского тысячника в Монреале.

Победительница пятисотника в Вашингтоне Лейла Фернандес прибавила 12 позиций и поднялась на 24-е место.

Чемпионка в Праге Мария Боузкова улучшила восемь строчек и теперь идет 39-й.

В топ-20 никаких изменений не произошло. Арина Соболенко продолжает лидировать, в первую тройку также входят Коко Гауфф и Ига Свентек.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 13-е место. Марта Костюк потеряла одну строчку (28-я), Даяна Ястремская опустилась на две позиции – 35-я.

Юлия Стародубцева поднялась на одно место (73-я). Прогресс также и у Леси Цуренко – плюс пять позиций (288-я).

Ангелина Калинина, Александра Олейникова, Анастасия Соболева и Дарья Снигур слегка опустились в рейтинге.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA первой ракеткой Украины остается Людмила Киченок. В обновленном рейтинге WTA она сохранила 16-е место.

Ее сестра Надежда благодаря трофею в Праге поднялась на восемь строчек и теперь идет 52-й. В топ-100 из украинок также находится Марта Костюк – 86-я.

Украинки в парном рейтинге WTA

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рейтинг WTA Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Мэдисон Киз Даяна Ястремская Марта Костюк Арина Соболенко Аманда Анисимова Дарья Снигур Коко Гауфф Паула Бадоса Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Мирра Андреева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Лейла Фернандес Мария Боузкова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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