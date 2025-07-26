Первая сеяная проиграла. Стала известна чемпионка турнира WTA 250 в Праге

47-я ракетка мира Мария Боузкова из Чехии стала чемпионкой хардового турнира WTA 250 в Праге.

В финале чешка в трех сетах переиграла свою соотечественницу и первую сеяную Линду Носкову (WTA 23) за 2 часа и 13 минут.

WTA 250 Прага. Хард, финал

Линда Носкова (Чехия) [1] – Мария Боузкова (Чехия) [5] – 6:2, 1:6, 3:6

Линда и Мария провели четвертое очное противостояние. Боузкова одержала третью победу и первую с 2022 году.

Боузкова на пути к триумфу, помимо Линды, также прошла Го Синью, Луизу Стефанини, Энн Ли и Терезу Валентову.

Мария провела восьмой финал в карьере и завоевала второй трофей. Впервые она взяла титул на уровне Тура на этих же кортах в 2022 году.