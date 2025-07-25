Андерлехт – Хеккен – 1:0. Видео гола и обзор матча

В четверг, 24 июля, в Андерлехте (Бельгия) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Андерлехт» принимал шведский клуб «Хеккен».

«Андерлехт» владел преимуществом и на 35-й минуте открыл счет. Автором забитого мяча стал Каспер Дольберг.

Хозяева могли забивать еще, но отлично действовал голкипер шведского клуба. «Хаккен» же за весь матч так и не нанес ни одного удара в створ ворот «Андерлехта».

Ответный поединок пройдет 31 июля в Швеции. Начало матча в 20:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Бельгия

Андерлехт (Бельгия) – Хеккен (Швеция) – 1:0

Гол: Дольберг, 35

Видео гола и обзор матча