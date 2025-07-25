Андерлехт – Хеккен – 1:0. Видео гола и обзор матча
Победный гол «Андерлехт» забил в первом тайме
В четверг, 24 июля, в Андерлехте (Бельгия) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Андерлехт» принимал шведский клуб «Хеккен».
«Андерлехт» владел преимуществом и на 35-й минуте открыл счет. Автором забитого мяча стал Каспер Дольберг.
Хозяева могли забивать еще, но отлично действовал голкипер шведского клуба. «Хаккен» же за весь матч так и не нанес ни одного удара в створ ворот «Андерлехта».
Ответный поединок пройдет 31 июля в Швеции. Начало матча в 20:00 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Бельгия
Андерлехт (Бельгия) – Хеккен (Швеция) – 1:0
Гол: Дольберг, 35
Видео гола и обзор матча
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