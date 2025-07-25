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Лига Европы
Андерлехт
24.07.2025 21:00 – FT 1 : 0
Хеккен
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Лига Европы
25 июля 2025, 17:47 |
40
0

Андерлехт – Хеккен – 1:0. Видео гола и обзор матча

Победный гол «Андерлехт» забил в первом тайме

25 июля 2025, 17:47 |
40
0
Андерлехт – Хеккен – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 июля, в Андерлехте (Бельгия) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Андерлехт» принимал шведский клуб «Хеккен».

«Андерлехт» владел преимуществом и на 35-й минуте открыл счет. Автором забитого мяча стал Каспер Дольберг.

Хозяева могли забивать еще, но отлично действовал голкипер шведского клуба. «Хаккен» же за весь матч так и не нанес ни одного удара в створ ворот «Андерлехта».

Ответный поединок пройдет 31 июля в Швеции. Начало матча в 20:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Бельгия

Андерлехт (Бельгия) – Хеккен (Швеция) – 1:0

Гол: Дольберг, 35

Видео гола и обзор матча

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Дольберг (Андерлехт).
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Лига Европы видео голов и обзор Андерлехт Хеккен
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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