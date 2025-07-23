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Лига Европы
Андерлехт
24.07.2025 21:00 - : -
Хеккен
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Лига Европы
23 июля 2025, 17:45 | Обновлено 23 июля 2025, 18:09
11
0

Андерлехт – Хеккен. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 24 июля в 21:00 по Киеву

23 июля 2025, 17:45 | Обновлено 23 июля 2025, 18:09
11
0
Андерлехт – Хеккен. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Андерлехт

В четверг, 24 июля состоится игра 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между бельгийским «Андерлехтом» и шведским «Хеккеном». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Андерлехт

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии команда заняла 4-е место, получив 36 очков по завершении матчей чемпионской группы. От топ-3 коллектив отделяло 11 зачетных пунктов. В кубке страны «Андерлехт» смог пробиться в финал, однако там уступил «Брюгге» со счетом 2:1. Также в прошлом игровом году клуб смог пробиться в 1/16 Лиги Европы, где вылетел от «Фенербахче» с общим счетом 2:5.

Хеккен

В текущем розыгрыше чемпионата Швеции коллектив имеет 22 балла после 15 поединков и занимает 8 место турнирной таблицы, отставая от 1-й строчки на 18 очков. Однако в кубке команда торжествовала, минимально одолев «Мальме» в финале. В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы «Хеккен» прошел трнавский «Спартак» с общим счетом 3:2.

Интересные факты

  • В последних 6 выездных играх «Хеккен» одержал 2 победы, дважды сыграл вничью и 2 раза проиграл.
  • Беспроигрышная серия «Хеккена» в официальных играх длится уже 5 поединков.
  • За 10 игр чемпионской группы чемпионата Бельгии в прошлом сезоне «Андерлехт» получил всего 10 очков.

Прогноз

Я поставлю на победу «Андерлехта» с форой -1 и коэффициентом 1.68.

Прогноз Sport.ua
Андерлехт
24 июля 2025 -
21:00
Хеккен
Андерлехт с форой -1 1.68 Сделать ставку

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Андерлехт Хеккен Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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