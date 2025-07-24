Лига Европы24 июля 2025, 23:15 | Обновлено 24 июля 2025, 23:42
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Андерлехт переиграл Хеккен, Целе и АЕК Ларнака разошлись миром в ЛЕ
Ответные матчи пройдут через неделю
24 июля 2025, 23:15 | Обновлено 24 июля 2025, 23:42
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Вечером 24 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы.
Бельгийский Андерлехт одолел шведский Хеккен (1:0).
Словенский Целе и кипрский АЕК Ларнака разошлись миром (1:1).
Ответные матчи Q2 Лиги Европы запланированы на 31 июля.
Лига Европы. Квалификация Q2
Первые матчи, 24 июля 2025
Андерлехт (Бельгия) – Хеккен (Швеция) – 1:0
Голы: Дольберг, 35
Целе (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр) – 1:1
Голы: Ковачевич, 28 (пен) – Миличевич, 53 (пен)
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