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Лига Европы
Андерлехт
24.07.2025 21:00 – FT 1 : 0
Хеккен
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Лига Европы
24 июля 2025, 23:15 | Обновлено 24 июля 2025, 23:42
74
0

Андерлехт переиграл Хеккен, Целе и АЕК Ларнака разошлись миром в ЛЕ

Ответные матчи пройдут через неделю

24 июля 2025, 23:15 | Обновлено 24 июля 2025, 23:42
74
0
Андерлехт переиграл Хеккен, Целе и АЕК Ларнака разошлись миром в ЛЕ
ФК Андерлехт

Вечером 24 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

Бельгийский Андерлехт одолел шведский Хеккен (1:0).

Словенский Целе и кипрский АЕК Ларнака разошлись миром (1:1).

Ответные матчи Q2 Лиги Европы запланированы на 31 июля.

Лига Европы. Квалификация Q2

Первые матчи, 24 июля 2025

Андерлехт (Бельгия) – Хеккен (Швеция) – 1:0

Голы: Дольберг, 35

Целе (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр) – 1:1

Голы: Ковачевич, 28 (пен) – Миличевич, 53 (пен)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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