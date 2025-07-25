Целе – АЕК Ларнака – 1:1. Видео голов и обзор матча

В четверг, 24 июля, в городе Целе (Словения) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. Местный «Целе» принимал клуб с Кипра АЕК Ларнака.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте поединка. Франко Ковачевич реализовал пенальти.

АЕК Ларнака отыгрался на 53-й минуте, также забив с одиннадцатиметровой отметки. Автором гола стал Хрвое Миличевич.

Ответный поединок пройдет 31 июля на Кипре. Начало матча в 19:30 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Словения

Целе (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр) – 1:1

Голы: Ковачевич, 28 (с пенальти) – Миличевич, 53 (с пенальти)

Видео голов и обзор матча