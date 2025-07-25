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Лига Европы
Целе
24.07.2025 21:00 – FT 1 : 1
АЕК Ларнака
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Лига Европы
25 июля 2025, 17:18 | Обновлено 25 июля 2025, 17:27
16
0

Целе – АЕК Ларнака – 1:1. Видео голов и обзор матча

Оба мяча команды забили с пенальти

25 июля 2025, 17:18 | Обновлено 25 июля 2025, 17:27
16
0
Целе – АЕК Ларнака – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Целе

В четверг, 24 июля, в городе Целе (Словения) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. Местный «Целе» принимал клуб с Кипра АЕК Ларнака.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте поединка. Франко Ковачевич реализовал пенальти.

АЕК Ларнака отыгрался на 53-й минуте, также забив с одиннадцатиметровой отметки. Автором гола стал Хрвое Миличевич.

Ответный поединок пройдет 31 июля на Кипре. Начало матча в 19:30 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Словения

Целе (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр) – 1:1

Голы: Ковачевич, 28 (с пенальти) – Миличевич, 53 (с пенальти)

Видео голов и обзор матча

События матча

53’
ГОЛ ! С пенальти забил Хрвое Миличевич (АЕК Ларнака).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Франко Ковачевич (Целе).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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