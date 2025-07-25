Целе – АЕК Ларнака – 1:1. Видео голов и обзор матча
Оба мяча команды забили с пенальти
В четверг, 24 июля, в городе Целе (Словения) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. Местный «Целе» принимал клуб с Кипра АЕК Ларнака.
Хозяева открыли счет на 28-й минуте поединка. Франко Ковачевич реализовал пенальти.
АЕК Ларнака отыгрался на 53-й минуте, также забив с одиннадцатиметровой отметки. Автором гола стал Хрвое Миличевич.
Ответный поединок пройдет 31 июля на Кипре. Начало матча в 19:30 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Словения
Целе (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр) – 1:1
Голы: Ковачевич, 28 (с пенальти) – Миличевич, 53 (с пенальти)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руслан Ротань неудачно стартовал у руля житомирской команды
Британец – о будущем Александра