Лугано – ЧФР Клуж – 0:0. Видеообзор матча

В четверг, 24 июля, в городе Тун (Швейцария) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Лугано» принимал румынский клуб ЧФР Клуж.

Хозяева поля владели ощутимым территориальным преимуществом. Игроки «Лугано» контролировали мяч и больше били пот воротам соперника.

В то же время игра магла пойти по другому сценарию. На 11-й минуте ЧФР Клуж мог забить, но Карло Мухар не реализовал пенальти.

Ответный поединок пройдет 31 июля в Румынии. Начало матча в 20:30 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Швейцария

Лугано (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0

Видеообзор матча