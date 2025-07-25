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Лига Европы
Лугано
24.07.2025 21:30 – FT 0 : 0
ЧФР Клуж
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Лига Европы
25 июля 2025, 16:49 |
23
0

Лугано – ЧФР Клуж – 0:0. Видеообзор матча

Команды не порадовали болельщиков забитыми мячами

25 июля 2025, 16:49 |
23
0
Лугано – ЧФР Клуж – 0:0. Видеообзор матча
ФК ЧФР Клуж

В четверг, 24 июля, в городе Тун (Швейцария) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Лугано» принимал румынский клуб ЧФР Клуж.

Хозяева поля владели ощутимым территориальным преимуществом. Игроки «Лугано» контролировали мяч и больше били пот воротам соперника.
В то же время игра магла пойти по другому сценарию. На 11-й минуте ЧФР Клуж мог забить, но Карло Мухар не реализовал пенальти.

Ответный поединок пройдет 31 июля в Румынии. Начало матча в 20:30 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Швейцария

Лугано (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0

Видеообзор матча

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Лига Европы видео голов и обзор ЧФР Клуж Лугано
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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