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Лига Европы
Лугано
24.07.2025 21:30 – FT 0 : 0
ЧФР Клуж
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Лига Европы
24 июля 2025, 23:39 | Обновлено 24 июля 2025, 23:45
37
0

Ничья для Лугано и ЧФР Клуж. Заключительный матч игрового дня Лиги Европы

Ответные поединки квалификации Q2 пройдут через неделю

24 июля 2025, 23:39 | Обновлено 24 июля 2025, 23:45
37
0
Ничья для Лугано и ЧФР Клуж. Заключительный матч игрового дня Лиги Европы
ФК Лугано

Вечером 24 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

Швейцарский Лугано и румынский ЧФР Клуж разошлись миром (0:0).

Ответные поединки Q2 Лиги Европы запланированы на 31 июля.

Лига Европы. Квалификация Q2

Первые матчи, 24 июля 2025

Лугано (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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