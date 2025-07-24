Лига Европы24 июля 2025, 23:39 | Обновлено 24 июля 2025, 23:45
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Ничья для Лугано и ЧФР Клуж. Заключительный матч игрового дня Лиги Европы
Ответные поединки квалификации Q2 пройдут через неделю
24 июля 2025, 23:39 | Обновлено 24 июля 2025, 23:45
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Вечером 24 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы.
Швейцарский Лугано и румынский ЧФР Клуж разошлись миром (0:0).
Ответные поединки Q2 Лиги Европы запланированы на 31 июля.
Лига Европы. Квалификация Q2
Первые матчи, 24 июля 2025
Лугано (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0
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