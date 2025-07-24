Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина Черновцы – Нива Тернополь – 0:0. Видеообзор матча
Товарищеские матчи
Буковина
24.07.2025 13:00 – FT 0 : 0
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
24 июля 2025, 17:49 |
43
0

Буковина Черновцы – Нива Тернополь – 0:0. Видеообзор матча

Поединок прошел в Черновцах на стадионе «Буковина»

24 июля 2025, 17:49 |
43
0
Буковина Черновцы – Нива Тернополь – 0:0. Видеообзор матча
ФК Буковина

«Буковина» и «Нива» Тернополь продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В четверг, 24 июля, команды провели спарринг на поле «Буковины».

Начало матча прошло под диктовку хозяев поля. Но воплотить его в гол подопечным Сергея Шищенко не удалось.

Постепенно игра выровнялась. Игроки «Нивы» стали создавать моменты у ворот «Буковины».

Тем не менее, забить не смогла ни одна из команд. «Буковина» завершила программу контрольных матчей нулевой ничьей.

До спарринга с «Нивой», «Буковина» на летних учебно-тренировочных сборах провела шесть контрольных матчей. Команда Сергея Шищенко одержала победы над клубами «Скала 1911» (4:0), ФК «Ужгород» (5:0), «Металлист» (4:0), «Эпицентр» (2:0), львовский «Рух» (2:0) и со счетом 1:3 проиграла клубу «Феникс-Мариуполь».

«Нива» Тернополь провела спарринги с «Вересом» (0:3), «Оболонью» (1:5 и 1:0), «Рухом» (2:1), «Агробизнесом» (3:3), «Пробоем» (1:2) и «Прикарпатьем» (2:1).

Товарищеский матч. 24 июля. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – «Нива» Тернополь – 0:0

«Буковина»: Пеньков (Федотов, 61), Стасюк, Бусько, Безуглый, Морговский, Витенчук, Груша, Бойчук (к), Шинкаренко, Килевий, Андрейчук (Гончарук, 81).

«Нива» (стартовый состав): Ольховой, Паламарчук, ИНП, Демиденко, Михальчук, Давыдов, Тлумак, Резепов, ИНП, Мысык, Напуда.

Запасные: ИНП, Чубак, Михайлов Ю., Герега, Мудрый, Вышинский, Посевкин, Кицун, Бей, ИНП, Галадей.

Удаление: Андрейчук (80)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
«Не очень понравились». Бартулович подытожил сборы в Австрии
Тренер Металлиста 1925 назвал лучший матч на сборах и анонсировал новичков
Женская кадетская сборная Украины U-16 сыграет в товарищеском турнире
Сергей Шищенко товарищеские матчи Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Бокс | 24 июля 2025, 00:50 3
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен

Александр опередил Майка Тайсона и Владимира Кличко

Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Бокс | 24 июля 2025, 08:32 17
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма

Александру пришлось заплатить налог

Сенсационный претендент на Исака. Клуб дает безумные деньги за топ-форварда
Футбол | 24.07.2025, 17:13
Сенсационный претендент на Исака. Клуб дает безумные деньги за топ-форварда
Сенсационный претендент на Исака. Клуб дает безумные деньги за топ-форварда
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Бокс | 24.07.2025, 10:55
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
Бокс | 24.07.2025, 16:33
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
23.07.2025, 07:40 5
Бокс
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
23.07.2025, 00:33 5
Футбол
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
23.07.2025, 01:00 3
Бокс
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
24.07.2025, 07:43 13
Футбол
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
23.07.2025, 23:00 20
Футбол
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
22.07.2025, 21:58 181
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Я притворялся, вообще такого от Усика не ожидал»
Эгис КЛИМАС: «Я притворялся, вообще такого от Усика не ожидал»
23.07.2025, 02:20
Бокс
Усик получил золотой подарок после победы над Дюбуа
Усик получил золотой подарок после победы над Дюбуа
23.07.2025, 03:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем