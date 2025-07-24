Буковина Черновцы – Нива Тернополь – 0:0. Видеообзор матча

«Буковина» и «Нива» Тернополь продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В четверг, 24 июля, команды провели спарринг на поле «Буковины».

Начало матча прошло под диктовку хозяев поля. Но воплотить его в гол подопечным Сергея Шищенко не удалось.

Постепенно игра выровнялась. Игроки «Нивы» стали создавать моменты у ворот «Буковины».

Тем не менее, забить не смогла ни одна из команд. «Буковина» завершила программу контрольных матчей нулевой ничьей.

До спарринга с «Нивой», «Буковина» на летних учебно-тренировочных сборах провела шесть контрольных матчей. Команда Сергея Шищенко одержала победы над клубами «Скала 1911» (4:0), ФК «Ужгород» (5:0), «Металлист» (4:0), «Эпицентр» (2:0), львовский «Рух» (2:0) и со счетом 1:3 проиграла клубу «Феникс-Мариуполь».

«Нива» Тернополь провела спарринги с «Вересом» (0:3), «Оболонью» (1:5 и 1:0), «Рухом» (2:1), «Агробизнесом» (3:3), «Пробоем» (1:2) и «Прикарпатьем» (2:1).

Товарищеский матч. 24 июля. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – «Нива» Тернополь – 0:0

«Буковина»: Пеньков (Федотов, 61), Стасюк, Бусько, Безуглый, Морговский, Витенчук, Груша, Бойчук (к), Шинкаренко, Килевий, Андрейчук (Гончарук, 81).

«Нива» (стартовый состав): Ольховой, Паламарчук, ИНП, Демиденко, Михальчук, Давыдов, Тлумак, Резепов, ИНП, Мысык, Напуда.

Запасные: ИНП, Чубак, Михайлов Ю., Герега, Мудрый, Вышинский, Посевкин, Кицун, Бей, ИНП, Галадей.

Удаление: Андрейчук (80)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча