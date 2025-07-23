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Буковина
24.07.2025 13:00 - : -
Нива Тернополь
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Товарищеские матчи
23 июля 2025, 16:00 | Обновлено 23 июля 2025, 16:31
27
0

Буковина – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 24 июля в 13:00 по Киеву

23 июля 2025, 16:00 | Обновлено 23 июля 2025, 16:31
27
0
Буковина – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Нива Тернополь

В четверг, 24 июля состоится товарищеский поединок между черновицкой «Буковиной» и тернопольской «Нивой». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Буковина

В прошлом сезоне Первой лиги коллектив смог пробиться в чемпионскую группу, где занял 7-е место турнирной таблицы. В общей сложности за 22 матча чемпионата команда получила 30 баллов. В Кубке Украины «Буковине» покорилось историческое достижение, клуб смог выйти в полуфинал турнира. И хотя там черно-желтые потерпели поражение 1:4 от «Динамо», выступление команды на этих соревнованиях фанаты будут вспоминать с гордостью.

Нива Тернополь

В отличие от «Буковины» в прошлом сезоне Первой лиги команда боролась за выживание в группе выбывания и смогла сохранить прописку в лиге на следующий сезон. За 24 поединка коллектив набрал 32 очка и занял 3-е место нижней части чемпионата (11-е в общей таблице). Из Кубка Украины «Нива» вылетела от той же «Буковины» еще на стадии 1/64 финала, проиграв серию пенальти после ничьей по итогу 120-ти минут.

Личные встречи

Начиная с 2023 года, коллективы провели 5 официальных игр между собой. У 3 из них побеждала «Буковина» (1 раз после серии пенальти), 1 выигрыш на счету «Нива», а также еще 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

  • За 24 игры в Первой лиге в прошлом сезоне «Нива» пропустила 27 мячей – 2-й лучший показатель среди команд группы выбывания.
  • «Буковина» отличилась 20-ю голами в прошлом сезоне Первой лиги, среди коллективов чемпионской группы худшая статистика только у «Агробизнеса».
  • Ни в одном из последних 5 официальных поединков между командами не было забито более 2 голов.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

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Буковина Черновцы Нива Тернополь товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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