В четверг, 24 июля состоится товарищеский поединок между черновицкой «Буковиной» и тернопольской «Нивой». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Буковина

В прошлом сезоне Первой лиги коллектив смог пробиться в чемпионскую группу, где занял 7-е место турнирной таблицы. В общей сложности за 22 матча чемпионата команда получила 30 баллов. В Кубке Украины «Буковине» покорилось историческое достижение, клуб смог выйти в полуфинал турнира. И хотя там черно-желтые потерпели поражение 1:4 от «Динамо», выступление команды на этих соревнованиях фанаты будут вспоминать с гордостью.

Нива Тернополь

В отличие от «Буковины» в прошлом сезоне Первой лиги команда боролась за выживание в группе выбывания и смогла сохранить прописку в лиге на следующий сезон. За 24 поединка коллектив набрал 32 очка и занял 3-е место нижней части чемпионата (11-е в общей таблице). Из Кубка Украины «Нива» вылетела от той же «Буковины» еще на стадии 1/64 финала, проиграв серию пенальти после ничьей по итогу 120-ти минут.

Личные встречи

Начиная с 2023 года, коллективы провели 5 официальных игр между собой. У 3 из них побеждала «Буковина» (1 раз после серии пенальти), 1 выигрыш на счету «Нива», а также еще 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

За 24 игры в Первой лиге в прошлом сезоне «Нива» пропустила 27 мячей – 2-й лучший показатель среди команд группы выбывания.

«Буковина» отличилась 20-ю голами в прошлом сезоне Первой лиги, среди коллективов чемпионской группы худшая статистика только у «Агробизнеса».

Ни в одном из последних 5 официальных поединков между командами не было забито более 2 голов.

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