Сильнейшего не определили. Буковина и тернопольская Нива провели спарринг
Поединок прошел в Черновцах на стадионе «Буковина»
«Буковина» и «Нива» Тернополь продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В четверг, 24 июля, команды провели товарищеский матч на поле «Буковины».
Начало матча прошло под диктовку хозяев поля. Но воплотить его в гол подопечным Сергея Шищенко не удалось.
Постепенно игра выровнялась. Моменты стали возникать и у ворот «Буковины».
Тем не менее, забить не смогла ни одна из команд. «Буковина» завершила программу контрольных матчей нулевой ничьей.
Товарищеский матч. 24 июля. Черновцы, стадион «Буковина»
«Буковина» – «Нива» Тернополь – 0:0
«Буковина»: Пеньков (Федотов, 61), Стасюк, Бусько, Безуглый, Морговский, Витенчук, Груша, Бойчук (к), Шинкаренко, Килевий, Андрейчук (Гончарук, 81).
«Нива» (стартовый состав): Ольховой, Паламарчук, ИНП, Демиденко, Михальчук, Давыдов, Тлумак, Резепов, ИНП, Мысык, Напуда.
Запасные: ИНП, Чубак, Михайлов Ю., Герега, Мудрый, Вышинский, Посевкин, Кицун, Бей, ИНП, Галадей.
Удаление: Андрейчук (80).
Видеозапись матча
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