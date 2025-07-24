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Товарищеские матчи
Буковина
24.07.2025 13:00 – FT 0 : 0
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
24 июля 2025, 15:14 |
102
0

Сильнейшего не определили. Буковина и тернопольская Нива провели спарринг

Поединок прошел в Черновцах на стадионе «Буковина»

24 июля 2025, 15:14 |
102
0
Сильнейшего не определили. Буковина и тернопольская Нива провели спарринг
ФК Буковина

«Буковина» и «Нива» Тернополь продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В четверг, 24 июля, команды провели товарищеский матч на поле «Буковины».

Начало матча прошло под диктовку хозяев поля. Но воплотить его в гол подопечным Сергея Шищенко не удалось.

Постепенно игра выровнялась. Моменты стали возникать и у ворот «Буковины».

Тем не менее, забить не смогла ни одна из команд. «Буковина» завершила программу контрольных матчей нулевой ничьей.

Товарищеский матч. 24 июля. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» – «Нива» Тернополь – 0:0

«Буковина»: Пеньков (Федотов, 61), Стасюк, Бусько, Безуглый, Морговский, Витенчук, Груша, Бойчук (к), Шинкаренко, Килевий, Андрейчук (Гончарук, 81).

«Нива» (стартовый состав): Ольховой, Паламарчук, ИНП, Демиденко, Михальчук, Давыдов, Тлумак, Резепов, ИНП, Мысык, Напуда.

Запасные: ИНП, Чубак, Михайлов Ю., Герега, Мудрый, Вышинский, Посевкин, Кицун, Бей, ИНП, Галадей.

Удаление: Андрейчук (80).

Видеозапись матча

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товарищеские матчи Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Сергей Шищенко
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Сергей Турчак Sport.ua
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