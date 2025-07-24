Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

24 июля в 13:00 встречаются Буковина Черновцы и Нива Тернополь.

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Команды сыграют спарринг в Черновцах. Оба клуба выступают в Первой лиге.

Буковина – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция