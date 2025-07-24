24.07.2025 13:00 - : -
Украина. Первая лига24 июля 2025, 08:49 | Обновлено 24 июля 2025, 08:53
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Буковина – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 июля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча
24 июля 2025, 08:49 | Обновлено 24 июля 2025, 08:53
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
24 июля в 13:00 встречаются Буковина Черновцы и Нива Тернополь.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг в Черновцах. Оба клуба выступают в Первой лиге.
Буковина – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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