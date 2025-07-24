Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Буковина
24.07.2025 13:00 - : -
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
24 июля 2025, 08:49 | Обновлено 24 июля 2025, 08:53
55
0

Буковина – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 июля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча

24 июля 2025, 08:49 | Обновлено 24 июля 2025, 08:53
55
0
Буковина – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

24 июля в 13:00 встречаются Буковина Черновцы и Нива Тернополь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг в Черновцах. Оба клуба выступают в Первой лиге.

Буковина – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ФОТО. Клуб Первой лиги продемонстрировал обновленный стадион
Киевское Динамо отправилось в Польшу, где проведет больше месяца
Что будет с украинцем? В Италии рассказали важные новости о Довбике
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Нива Тернополь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шериф – Утрехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 24 июля 2025, 09:12 0
Шериф – Утрехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Шериф – Утрехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 24 июля в 20:00 по Киеву

Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Футбол | 24 июля 2025, 08:02 7
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги

Анатолий заинтересовал «Манчестер Сити»

Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»
Футбол | 23.07.2025, 17:41
Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»
Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
Футбол | 23.07.2025, 12:33
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 24.07.2025, 08:30
Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
24.07.2025, 07:43 13
Футбол
Александр КРАСЮК: «Никогда не видел Усика таким тяжелым»
Александр КРАСЮК: «Никогда не видел Усика таким тяжелым»
22.07.2025, 11:37
Бокс
В украинском клубе остался всего один футболист из состава 2024/25
В украинском клубе остался всего один футболист из состава 2024/25
22.07.2025, 08:59
Футбол
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
23.07.2025, 07:40 5
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
23.07.2025, 05:00 1
Бокс
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
22.07.2025, 08:34 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
23.07.2025, 10:51 6
Футбол
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
22.07.2025, 10:01 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем