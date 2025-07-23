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Лига Европы
Бешикташ
24.07.2025 21:00 - : -
Шахтер Донецк
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Лига Европы
23 июля 2025, 17:07 |
524
0

Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 24 июля и начнется в 21:00 по Киеву

23 июля 2025, 17:07 |
524
0
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Коллаж Sport.ua

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24 июля свою первую встречу в четвертьфинале квалификации Лиги Европы проведут Бешикташ и Шахтер Донецк. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Бешикташ

«Черные орлы» хорошо известны в Европе, у них богатый опыт выступлений в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне клуб стал только четвертым на внутренней арене, не сумев навязать борьбу за титул Галатасараю и Фенербахче, отставание от первого места составило 33 очка.

Бешикташ сейчас поддерживает форму с помощью товарищеских матчей, в которых играет не лучшим образом, одержав всего одну победу в четырех встречах. В последнем матче уступили скромной словацкой Петржалке со счетом 1:2, хоть и считались явными фаворитами. Попасть в основной раунд Лиги Европы, задача-минимум для подопечных Сульшера, однако пройти Шахтер будет тяжело.

Шахтер Донецк

Украинский гранд больше привык играть в Лиге чемпионов, но провал прошлого сезона УПЛ не позволил пробиться в самый престижный еврокубок. Напомню, «горняки» стали только третьими в чемпионате, а играют в Лиге Европы, благодаря выигрышу Кубка Украины.

Еврокубковый сезон «горняки» начали с разминки против Ильвеса, разгромили финский клуб в формально домашней игре 6:0, во второй игре уже не выкладывались – 0:0. Даже при таком эффектном старте, Шахтер после этого умудрился уступить в контрольной встрече словацкому Триглаву – 0:1.

Важным козырем украинского клуба перед этой встречей является тренер Арда Туран, турецкий специалист уж точно знает, как играть против Бешикташа, посмотрим, сможет ли он придумать план победы.

Личные встречи

Ранее клубы пересекались трижды, однако, все встречи были товарищескими, на счету Шахтера две победы и одна ничья. Последний матч состоялся год назад, тогда «горняки» выиграли со счетом 1:0.

Прогноз

В битве таких известных клубов, букмекеры затрудняются отдать кому-то преимущество.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Бешикташа – 2,3, ничья – 3,72, победа Шахтера – 2,82. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Хоть команд и не могут показать свой лучший футбол на старте сезона, я жду захватывающей игры на встречных курсах, где все будет зависеть от реализации моментов. Считаю рабочей здесь ставку на тотал больше 2,5 голов за 1,91.

Прогноз Sport.ua
Бешикташ
24 июля 2025 -
21:00
Шахтер Донецк
Тотал больше 2.5 1.91 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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