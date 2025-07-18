Чемпионка Australian Open 2025: «Уверенность в теннисе строится иначе»

Американская теннисистка Мэдисон Киз прошла постепенный путь от теннисистки давно закрепившейся на подступах к топ-10 мирового рейтинга WTA до звезды первой величины после триумфальной победы на Australian Open 2025. В полуфинале она обыграла Игу Свентек, а в финале – двукратную чемпионку Арину Соболенко. Этот успех стал результатом настойчивости и веры в себя.

Но до этого достижения Киз осознала, что ежедневная зацикленность на теннисе не помогала ей приблизиться к цели – стать одной из лучших в мире. Однако она поняла это лишь после того, как обратилась к психотерапии. Именно тогда ей стало ясно, что в жизни есть и другие важные вещи, помимо профессии.

«Для меня быть полностью сфокусированной на теннисе – это не то, что действительно помогало. Я думаю, что обращение за помощью и анализ жизни в целом, а также то, как это влияло на мои ощущения на корте, стало, пожалуй, самым важным. Кроме того, я всегда старалась иметь жизнь вне тенниса, и это сильно мне помогало и на корте», – рассказала восьмая ракетка мира в интервью Tennis.com.

«Ты – не просто теннисист. Ты – полноценный человек со всеми этими другими прекрасными качествами, интересами и сторонами жизни».

Также она рассказала о своей философии в работе, которая тесно связана с ее психологическим подходом.

«Уверенность в теннисе строится не так, как в других видах спорта. В моем случае я выстраивала уверенность вне корта – на тренировках, в зале. Важно понимать, что ты делаешь все возможное, все, что в твоих силах. Но когда ты выходишь на матч, на другой стороне сетки стоит человек, который, вероятно, проделал тот же путь, что и ты».

Киз также затронула тему плотного графика теннисных турниров, в котором все может измениться буквально за один день – как в лучшую, так и в худшую сторону.

«Бывают недели, когда тебе кажется, что ты делаешь все правильно, а потом – наоборот. Но прелесть тенниса в том, что уже на следующей неделе у тебя новый турнир, и все может кардинально измениться».