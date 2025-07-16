Полуфиналистка РГ в Гамбурге еле дожала соперницу, играющую на одной ноге

Французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 63), которая сенсационно дошла до полуфинала Ролан Гаррос 2025, пробилась в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

Во втором раунде француженка в трех сетах дожала Тамару Корпач (Германия, WTA 163) за 2 часа и 55 минут.

WTA 250 Гамбург. Грунт. 1/8 финала

Лоис Буассон (Франция) [5] – Тамара Корпач (Германия) – 6:4, 6:7 (3:7), 6:4

Это была первая встреча соперниц. Весь третий сет Тамара играла буквально на одной ноге – постоянные свечи и попытки завершить розыгрыш поскорее. Корпач даже повела 4:3 с брейком, но физические возможности не позволили зацепиться за победу.

Буассон впервые после Открытого чемпионата Франции сумела выиграть два матча подряд. На старте Гамбурга она прошла Юлию Грабер. Ее следующая оппонентка определится в противостоянии Астра Шарма – Виктория Томова.

Отметим, что Лоис находит в нижней части сетки – вместе со второй сеяной украинкой Даяной Ястремской. Они могут встретиться друг с другом в полуфинале.