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WTA
16 июля 2025, 22:37 | Обновлено 16 июля 2025, 23:09
205
0

Полуфиналистка РГ в Гамбурге еле дожала соперницу, играющую на одной ноге

Лоис Буассон кое-как все-таки справилась с Тамарой Корпач во втором раунде соревнований

16 июля 2025, 22:37 | Обновлено 16 июля 2025, 23:09
205
0
Полуфиналистка РГ в Гамбурге еле дожала соперницу, играющую на одной ноге
Тамара Корпач

Французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 63), которая сенсационно дошла до полуфинала Ролан Гаррос 2025, пробилась в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

Во втором раунде француженка в трех сетах дожала Тамару Корпач (Германия, WTA 163) за 2 часа и 55 минут.

WTA 250 Гамбург. Грунт. 1/8 финала

Лоис Буассон (Франция) [5] – Тамара Корпач (Германия) – 6:4, 6:7 (3:7), 6:4

Это была первая встреча соперниц. Весь третий сет Тамара играла буквально на одной ноге – постоянные свечи и попытки завершить розыгрыш поскорее. Корпач даже повела 4:3 с брейком, но физические возможности не позволили зацепиться за победу.

Буассон впервые после Открытого чемпионата Франции сумела выиграть два матча подряд. На старте Гамбурга она прошла Юлию Грабер. Ее следующая оппонентка определится в противостоянии Астра Шарма – Виктория Томова.

Отметим, что Лоис находит в нижней части сетки – вместе со второй сеяной украинкой Даяной Ястремской. Они могут встретиться друг с другом в полуфинале.

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Лоис Буассон Тамара Корпач WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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