Полуфиналистка РГ в Гамбурге еле дожала соперницу, играющую на одной ноге
Лоис Буассон кое-как все-таки справилась с Тамарой Корпач во втором раунде соревнований
Французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 63), которая сенсационно дошла до полуфинала Ролан Гаррос 2025, пробилась в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.
Во втором раунде француженка в трех сетах дожала Тамару Корпач (Германия, WTA 163) за 2 часа и 55 минут.
WTA 250 Гамбург. Грунт. 1/8 финала
Лоис Буассон (Франция) [5] – Тамара Корпач (Германия) – 6:4, 6:7 (3:7), 6:4
Это была первая встреча соперниц. Весь третий сет Тамара играла буквально на одной ноге – постоянные свечи и попытки завершить розыгрыш поскорее. Корпач даже повела 4:3 с брейком, но физические возможности не позволили зацепиться за победу.
Буассон впервые после Открытого чемпионата Франции сумела выиграть два матча подряд. На старте Гамбурга она прошла Юлию Грабер. Ее следующая оппонентка определится в противостоянии Астра Шарма – Виктория Томова.
Отметим, что Лоис находит в нижней части сетки – вместе со второй сеяной украинкой Даяной Ястремской. Они могут встретиться друг с другом в полуфинале.
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