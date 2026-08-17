Камбеки Свитолиной и Костюк. Известны пары 1/16 финала турнира в Цинциннати

На хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) завершились все матчи второго раунда и были определены пары 1/16 финала.

Борьбу на американском тысячнике продолжают две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свитолина отыграла семь матчболов в поединке против Терезы Валентовой и повесила ей баранку в третьем сете. Следующей соперницей Элины будет представительница Китая Ван Сию, которая выбила 30-ю сеяную Лейлу Фернандес.

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Костюк в трех партиях одержала победу над Софией Кенин, отыгравшись с 0:3 в решаюшем сете. Далее Марта поборется против Слоан Стивенс – бывшая третья ракетка мира одолела Анастасию Потапову.

Еще три украинки – Ангелина Калинина, Александра Олейникова и Дарья Снигур – покинули Цинциннати на стадии 1/32 финала, уступив Эмме Наварро, Мирре Андреевой и Мэдисон Киз соответственно.

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Ван Синьюй

Сара Бейлек – Екатерина Александрова [16]

Катерина Синякова [33] – Мэдисон Киз [20]

Ван Сию – Элина Свитолина [8]

Коко Гауфф [4] – Энн Ли [28]

Мария Боузкова [22] – Ива Йович [13]

Марта Костюк [10] – Слоан Стивенс [WC]

Джанис Тджен [32] – Мирра Андреева [5]

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [6] – Клара Таусон [27]

Александра Эала [17] – Аманда Анисимова [9]

Сорана Кырстя [15] – Анна Калинская [18]

Эмма Наварро [25] – Джессика Пегула [3]

Ига Свентек [7] – Мария Саккари [29]

Диан Парри – Лоис Буассон [WC]

Диана Шнайдер [14] – Майя Хвалиньска [19]

Магдалена Френх – Елена Рыбакина [2]

Видеообзоры матчей третьего игрового дня

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