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WTA
17 августа 2026, 08:05 | Обновлено 17 августа 2026, 08:08
1277
0

Камбеки Свитолиной и Костюк. Известны пары 1/16 финала турнира в Цинциннати

Марта в трех сетах вырвала победу у Кенин, а Элина отыграла 7 матчболов у Валентовой

17 августа 2026, 08:05 | Обновлено 17 августа 2026, 08:08
1277
0
Камбеки Свитолиной и Костюк. Известны пары 1/16 финала турнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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На хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) завершились все матчи второго раунда и были определены пары 1/16 финала.

Борьбу на американском тысячнике продолжают две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свитолина отыграла семь матчболов в поединке против Терезы Валентовой и повесила ей баранку в третьем сете. Следующей соперницей Элины будет представительница Китая Ван Сию, которая выбила 30-ю сеяную Лейлу Фернандес.

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Костюк в трех партиях одержала победу над Софией Кенин, отыгравшись с 0:3 в решаюшем сете. Далее Марта поборется против Слоан Стивенс – бывшая третья ракетка мира одолела Анастасию Потапову.

Еще три украинки – Ангелина Калинина, Александра Олейникова и Дарья Снигур – покинули Цинциннати на стадии 1/32 финала, уступив Эмме Наварро, Мирре Андреевой и Мэдисон Киз соответственно.

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Ван Синьюй
Сара Бейлек – Екатерина Александрова [16]

Катерина Синякова [33] – Мэдисон Киз [20]
Ван Сию – Элина Свитолина [8]

Коко Гауфф [4] – Энн Ли [28]
Мария Боузкова [22] – Ива Йович [13]

Марта Костюк [10] – Слоан Стивенс [WC]
Джанис Тджен [32] – Мирра Андреева [5]

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [6] – Клара Таусон [27]
Александра Эала [17] – Аманда Анисимова [9]

Сорана Кырстя [15] – Анна Калинская [18]
Эмма Наварро [25] – Джессика Пегула [3]

Ига Свентек [7] – Мария Саккари [29]
Диан Парри – Лоис Буассон [WC]

Диана Шнайдер [14] – Майя Хвалиньска [19]
Магдалена Френх – Елена Рыбакина [2]

Видеообзоры матчей третьего игрового дня

Видеообзоры матчей четвертого игрового дня

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WTA Цинциннати Арина Соболенко Ван Синьюй Сара Бейлек Екатерина Александрова Катерина Синякова Мэдисон Киз Ван Сию Элина Свитолина Коко Гауфф Энн Ли Мария Боузкова Ива Йович Марта Костюк Слоан Стивенс Джанис Тджен Мирра Андреева Линда Носкова Клара Таусон Александра Эала Аманда Анисимова Сорана Кырстя Анна Калинская Эмма Наварро Джессика Пегула Ига Свёнтек Мария Саккари Диан Парри Лоис Буассон Диана Шнайдер Майя Хвалиньска Магдалена Френх Елена Рыбакина Тереза Валентова София Кенин Александра Олейникова Ангелина Калинина Дарья Снигур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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