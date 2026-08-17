Камбеки Свитолиной и Костюк. Известны пары 1/16 финала турнира в Цинциннати
Марта в трех сетах вырвала победу у Кенин, а Элина отыграла 7 матчболов у Валентовой
На хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) завершились все матчи второго раунда и были определены пары 1/16 финала.
Борьбу на американском тысячнике продолжают две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк.
Свитолина отыграла семь матчболов в поединке против Терезы Валентовой и повесила ей баранку в третьем сете. Следующей соперницей Элины будет представительница Китая Ван Сию, которая выбила 30-ю сеяную Лейлу Фернандес.
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Костюк в трех партиях одержала победу над Софией Кенин, отыгравшись с 0:3 в решаюшем сете. Далее Марта поборется против Слоан Стивенс – бывшая третья ракетка мира одолела Анастасию Потапову.
Еще три украинки – Ангелина Калинина, Александра Олейникова и Дарья Снигур – покинули Цинциннати на стадии 1/32 финала, уступив Эмме Наварро, Мирре Андреевой и Мэдисон Киз соответственно.
WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Ван Синьюй
Сара Бейлек – Екатерина Александрова [16]
Катерина Синякова [33] – Мэдисон Киз [20]
Ван Сию – Элина Свитолина [8]
Коко Гауфф [4] – Энн Ли [28]
Мария Боузкова [22] – Ива Йович [13]
Марта Костюк [10] – Слоан Стивенс [WC]
Джанис Тджен [32] – Мирра Андреева [5]
Нижняя часть сетки
Линда Носкова [6] – Клара Таусон [27]
Александра Эала [17] – Аманда Анисимова [9]
Сорана Кырстя [15] – Анна Калинская [18]
Эмма Наварро [25] – Джессика Пегула [3]
Ига Свентек [7] – Мария Саккари [29]
Диан Парри – Лоис Буассон [WC]
Диана Шнайдер [14] – Майя Хвалиньска [19]
Магдалена Френх – Елена Рыбакина [2]
Видеообзоры матчей третьего игрового дня
Видеообзоры матчей четвертого игрового дня
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