10-я ракетка мира рассказала, как обыграла действующую чемпионку Уимблдона

Десятая ракетка мира Эмма Наварро прокомментировала свою победу над действующей чемпионкой Уимблдона Барборой Крейчиковой и выход в четвертый раунд британского мейджора.

«Да, сегодня было действительно тяжело. Думаю, ни одна из нас не показала свой лучший теннис.

Я знаю, что у нее были проблемы с травмами, и у меня тоже было что-то свое, с чем я боролась на корте, и да, сегодня было непросто. Но я просто благодарна за то, что могу играть здесь, на Уимблдоне, и выступать перед вами.

Мне приходится напоминать себе, насколько это особенная возможность – быть здесь, даже когда идет настоящая битва. Это непросто. Для меня это значит весь мир – играть в любимый спорт перед вами, на самом престижном турнире в мире. Так что быть здесь – это потрясающе».

О том, каково играть против соперницы с травмой, она добавила:

«Да, это действительно непросто: часть тебя говорит – просто попадай мячом в корт, и этого будет достаточно. Но она потрясающая теннисистка, с травмой или без, и этого недостаточно. Ты сам себя обманываешь, начинаешь снимать скорость с ударов и перестаешь играть в свой теннис.

Думаю, мне удалось немного лучше подать, получить небольшой перевес на приеме и в розыгрышах. Я начала играть чуть увереннее, а мне нравится играть цепко, бороться за каждый мяч, так что удалось выиграть несколько таких очков и вернуть немного больше мячей в корт».