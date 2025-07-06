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Уимблдон
06 июля 2025, 13:11 | Обновлено 06 июля 2025, 13:12
157
0

КЕЦМАНОВИЧ: «Я чувствовал, будто мы вернулись в 2011 или 2015 год»

Сербский теннисист дал интервью изданию Sportklub

06 июля 2025, 13:11 | Обновлено 06 июля 2025, 13:12
157
0
КЕЦМАНОВИЧ: «Я чувствовал, будто мы вернулись в 2011 или 2015 год»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сербский теннисист Миомир Кецманович, проиграв в третьем раунде Уимблдона 2025 своему другу и соотечественнику Новаку Джоковичу, дал интервью изданию Sportklub.

«Это было безумие, даже подавая хорошо, было тяжело выигрывать очки. Ты просто не понимаешь, что делать на корте, когда Новак показывает такой уровень. Я выходил на матч без страха и не испытывал давления, но он играл на невероятно высоком уровне.

Если он продолжит в том же духе, думаю, он сможет выиграть еще 20 титулов Большого шлема».

Также Кецманович рассказал, что чувствует игрок на корте против Джоковича, Синнера и Алькараса.

«Такие матчи мотивируют меня продолжать развиваться, но я понимаю, что только три теннисиста на данный момент способны играть на таком уровне – Синнер, Алькарас и Новак.

Удивительно, насколько он (Джокович) физически готов: у него стабильная и разнообразная подача – по вращению, направлению, скорости, не говоря уже о ментальной составляющей. Я чувствовал, будто мы вернулись в 2011 или 2015 год.

Когда играешь против Янника, Карлоса и Новака, ощущаешь, что они диктуют другой ритм и не дарят тебе ни одного очка. Они прибавляют тогда, когда это особенно нужно, заставляют тебя действовать на пределе возможностей на протяжении долгого времени – и в итоге ты выжжен физически и морально.

Самое опасное в их теннисе – это то, что даже в неудачный день они играют хорошо».

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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