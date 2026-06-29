Янник выстоял. Синнер в 5 сетах сумел выиграть стартовый матч на Уимблдоне
Лидер мирового рейтинга столкнулся с большими трудностями против Миомира Кецмановича
Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) выиграл стартовый матч на Уимблдонском турнире 2026.
В первом раунде итальянец в пяти сетах одержал непростую победу над Миомиром Кецмановичем (Сербия, ATP 50) за 3 часа и 28 минут.
Уимблдон-2026. 1/64 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Миомир Кецманович (Сербия) – 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3
Это было пятое очное противостояние соперников. Янник в пятый раз одолел Миомира, в частности третий раз на турнире Grand Slam.
В четвертом гейме третьей партии Янник неудачно упал на газон с криками боли, но все же сумел продолжить поединок. Примерно с того момента у Янника начала кровоточить нога, что было заметно из-за покрасневшего кроссовка.
Следующим оппонентом Синнера будет представитель Португалии Нуну Боржеш (АТР 48). В прошлом году Янник выиграл трофей травяного мейджора.
Фото с матча
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