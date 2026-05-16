Зверев снялся. Состоялась жеребьевка турнира ATP 500 в Гамбурге

Стали известны результаты жеребьевки на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге (Германия), который пройдет с 16 по 23 мая.

Третий номер мирового рейтинга ATP, немец Александр Зверев снялся с домашнего пятисотника из-за проблем со спиной.

Первый номер посева получил канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (ATP 5), который сыграет стартовый поединок с чехом Витом Копрживой (ATP 55).

Второй сеяный, американец Бен Шелтон (ATP 6) встретится с квалифайером.

Австралиец Алекс де Минаур, получил третий номер посева и сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло (ATP 27).

Действующий чемпион и четвертый сеяный Флавио Коболли (ATP 12) встретится с квалифайером.

Топ-8 игроков и их соперники в первом круге:

Феликс Оже-Альяссим (Канада) [1] – Вит Копржива (Чехия)

Бен Шелтон (США) [2] – квалифайер

Алекс де Минаур (Австралия) [3] – Франсиско Черундоло (Аргентина)

Флавио Коболли (Италия) [4] – квалифайер

Карен Хачанов [5] – Миомир Кецманович (Сербия)

Томми Пол (США) [6] – Итан Куинн (США)

Лучано Дердери (Италия) [7] – Роман Андрес Бурручага (Аргентина)

Фрэнсис Тиафо (США) [8] – Диего Дедура Паломеро (Германия) [WC]

Обладетели wild card:

Ян-Леннард Штруф (Германия)

Джастин Энгель (Германия)

Диего Дедура Паломеро (Германия)

