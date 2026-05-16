Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Зверев снялся. Состоялась жеребьевка турнира ATP 500 в Гамбурге
ATP
16 мая 2026, 15:49 |
142
0

Зверев снялся. Состоялась жеребьевка турнира ATP 500 в Гамбурге

Грунтовый пятисотник пройдет с 16 по 23 мая

16 мая 2026, 15:49 |
142
0
Зверев снялся. Состоялась жеребьевка турнира ATP 500 в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Стали известны результаты жеребьевки на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге (Германия), который пройдет с 16 по 23 мая.

Третий номер мирового рейтинга ATP, немец Александр Зверев снялся с домашнего пятисотника из-за проблем со спиной.

Первый номер посева получил канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (ATP 5), который сыграет стартовый поединок с чехом Витом Копрживой (ATP 55).

Второй сеяный, американец Бен Шелтон (ATP 6) встретится с квалифайером.

Австралиец Алекс де Минаур, получил третий номер посева и сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло (ATP 27).

Действующий чемпион и четвертый сеяный Флавио Коболли (ATP 12) встретится с квалифайером.

Топ-8 игроков и их соперники в первом круге:

  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) [1] – Вит Копржива (Чехия)
  • Бен Шелтон (США) [2] – квалифайер
  • Алекс де Минаур (Австралия) [3] – Франсиско Черундоло (Аргентина)
  • Флавио Коболли (Италия) [4] – квалифайер
  • Карен Хачанов [5] – Миомир Кецманович (Сербия)
  • Томми Пол (США) [6] – Итан Куинн (США)
  • Лучано Дердери (Италия) [7] – Роман Андрес Бурручага (Аргентина)
  • Фрэнсис Тиафо (США) [8] – Диего Дедура Паломеро (Германия) [WC]

Обладетели wild card:

  • Ян-Леннард Штруф (Германия)
  • Джастин Энгель (Германия)
  • Диего Дедура Паломеро (Германия)

Возможны четвертьфиналы по посеву:

  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) [1] – Фрэнсис Тіафо (США) [8]
  • Флавио Коболли (Італия) [4] – Карен Хачанов [5]
  • Лучано Дердери (Італия) [7] – Алекс де Минаур (Австралия) [3]
  • Томми Пол (США) [6] – Бен Шелтон (США) [2]

По теме:
Определен первый финалист грунтового турнира ATP 1000 в Риме
Синнер идет за трофеем. Определены все полуфиналисты на Мастерсе в Риме
Определена первая пара полуфиналистов на турнире ATP 1000 в Риме
Фрэнсис Тиафо Феликс Оже-Альяссим Вит Копржива Бен Шелтон Алекс де Минаур Франсиско Черундоло Флавио Коболли Карен Хачанов Миомир Кецманович Томми Пол Итан Куинн Лучано Дардери Диего Дедура-Паломеро Ян-Леннард Штруфф Джастин Энгель ATP Гамбург
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Футбол | 16 мая 2026, 06:58 15
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение

«Горняки» отказали «Лидсу» по Ризныку

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Футбол | 16 мая 2026, 11:32 1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»

Легендарный тренер похвалил «Эпицентр»

ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Хоккей | 16.05.2026, 00:05
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Футбол | 16.05.2026, 15:00
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Людмила Киченок не сумела завоевать трофей парного турнира WTA 125 в Париже
Теннис | 16.05.2026, 14:33
Людмила Киченок не сумела завоевать трофей парного турнира WTA 125 в Париже
Людмила Киченок не сумела завоевать трофей парного турнира WTA 125 в Париже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
15.05.2026, 15:57
Баскетбол
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 15:41
Теннис
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 7
Футбол
Андреа Мальдера решил дать шанс бывшему вратарю Динамо и Шахтера
Андреа Мальдера решил дать шанс бывшему вратарю Динамо и Шахтера
15.05.2026, 08:37 4
Футбол
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
15.05.2026, 10:51
Футбол
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 84
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем