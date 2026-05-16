Зверев снялся. Состоялась жеребьевка турнира ATP 500 в Гамбурге
Грунтовый пятисотник пройдет с 16 по 23 мая
Стали известны результаты жеребьевки на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге (Германия), который пройдет с 16 по 23 мая.
Третий номер мирового рейтинга ATP, немец Александр Зверев снялся с домашнего пятисотника из-за проблем со спиной.
Первый номер посева получил канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (ATP 5), который сыграет стартовый поединок с чехом Витом Копрживой (ATP 55).
Второй сеяный, американец Бен Шелтон (ATP 6) встретится с квалифайером.
Австралиец Алекс де Минаур, получил третий номер посева и сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло (ATP 27).
Действующий чемпион и четвертый сеяный Флавио Коболли (ATP 12) встретится с квалифайером.
Топ-8 игроков и их соперники в первом круге:
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) [1] – Вит Копржива (Чехия)
- Бен Шелтон (США) [2] – квалифайер
- Алекс де Минаур (Австралия) [3] – Франсиско Черундоло (Аргентина)
- Флавио Коболли (Италия) [4] – квалифайер
- Карен Хачанов [5] – Миомир Кецманович (Сербия)
- Томми Пол (США) [6] – Итан Куинн (США)
- Лучано Дердери (Италия) [7] – Роман Андрес Бурручага (Аргентина)
- Фрэнсис Тиафо (США) [8] – Диего Дедура Паломеро (Германия) [WC]
Обладетели wild card:
- Ян-Леннард Штруф (Германия)
- Джастин Энгель (Германия)
- Диего Дедура Паломеро (Германия)
Возможны четвертьфиналы по посеву:
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) [1] – Фрэнсис Тіафо (США) [8]
- Флавио Коболли (Італия) [4] – Карен Хачанов [5]
- Лучано Дердери (Італия) [7] – Алекс де Минаур (Австралия) [3]
- Томми Пол (США) [6] – Бен Шелтон (США) [2]
