ВИДЕО. Джокович продемонстрировал чудеса техники и акробатики одновременно

Сербский теннисист Новак Джокович продолжает восхищать болельщиков и удивлять соперников на корте своей подвижностью и физической взрывной силой в 38 лет.

В поединке 1/16 финала против своего соотечественника Миомира Кецмановича во время одного из зрелищных розыгрышей первого сета Ноле продемонстрировал чудеса техники и акробатики одновременно, чем вызвал бурные аплодисменты зрителей.

Ноле в матче с Миомиром одержал юбилейную сотую победу на турнирах Уимблдона и повесил соперникам свою 51-ю баранку в карьере на турнирах Grand Slam.

ВИДЕО. Зрелищный розыгрыш в матче между Джоковичем и Кецмановичем