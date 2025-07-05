Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Джокович продемонстрировал чудеса техники и акробатики одновременно
Уимблдон
05 июля 2025, 22:25 | Обновлено 05 июля 2025, 22:26
317
1

ВИДЕО. Джокович продемонстрировал чудеса техники и акробатики одновременно

Ноле в матче с Миомиром одержал юбилейную сотую победу на турнирах Уимблдона

05 июля 2025, 22:25 | Обновлено 05 июля 2025, 22:26
317
1
ВИДЕО. Джокович продемонстрировал чудеса техники и акробатики одновременно
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович продолжает восхищать болельщиков и удивлять соперников на корте своей подвижностью и физической взрывной силой в 38 лет.

В поединке 1/16 финала против своего соотечественника Миомира Кецмановича во время одного из зрелищных розыгрышей первого сета Ноле продемонстрировал чудеса техники и акробатики одновременно, чем вызвал бурные аплодисменты зрителей.

Ноле в матче с Миомиром одержал юбилейную сотую победу на турнирах Уимблдона и повесил соперникам свою 51-ю баранку в карьере на турнирах Grand Slam.

ВИДЕО. Зрелищный розыгрыш в матче между Джоковичем и Кецмановичем

По теме:
Джокович одержал сотую победу на Уимблдоне и вышел в четвертый раунд
Последняя украинка на Уимблдоне: Людмила Киченок пробилась в 1/8 финала
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Уимблдон-2025 Новак Джокович Миомир Кецманович
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
Футбол | 05 июля 2025, 06:47 2
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале

Тренер впечатлен игрой Франа Гонсалеса

ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
Футбол | 05 июля 2025, 20:03 6
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент

Джамал Мусиала сломал ногу

Синнер легко вышел в 4-й раунд Уимблдона. Янник еще ни разу не отдал подачу
Теннис | 05.07.2025, 17:50
Синнер легко вышел в 4-й раунд Уимблдона. Янник еще ни разу не отдал подачу
Синнер легко вышел в 4-й раунд Уимблдона. Янник еще ни разу не отдал подачу
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Футбол | 05.07.2025, 08:14
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Ястремская проиграла испанке и не сумела выйти в 1/8 финала Уимблдона-2025
Теннис | 05.07.2025, 16:36
Ястремская проиграла испанке и не сумела выйти в 1/8 финала Уимблдона-2025
Ястремская проиграла испанке и не сумела выйти в 1/8 финала Уимблдона-2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
Беккер Борис такое вытворял тоже. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
03.07.2025, 21:11
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
03.07.2025, 21:49 1
Футбол
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
03.07.2025, 21:48
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Это большая трагедия для бокса»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это большая трагедия для бокса»
03.07.2025, 23:21 2
Бокс
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
03.07.2025, 20:05 75
Теннис
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
04.07.2025, 07:41 16
Футбол
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
04.07.2025, 08:47 5
Футбол
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
03.07.2025, 23:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем