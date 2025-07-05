Джокович одержал сотую победу на Уимблдоне и вышел в четвертый раунд

Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6) вышел в четвертый раунд Уимблдонского турнира 2025.

В 1/16 финала Ноле в трех сетах разгромил своего соотечественника Миомира Кецмановича (ATP 49) за 1 час и 50 минут.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Миомир Кецманович (Сербия) – Новак Джокович (Сербия) [6] – 3:6, 0:6, 4:6

Это была четвертая встреча соперников и четвертая победа Новака.

Джокович одержал юбилейную сотую победу на Уимблдоне. Также Новак повесил свою 51-ю баранку на турнирах Grand Slam.

Следующим соперником Джоковича будет одиннадцатый сеяный австралиец Алекс де Минаур.