Джокович одержал сотую победу на Уимблдоне и вышел в четвертый раунд
Ноле в трех сетах разгромил своего соотечественника Миомира Кецмановича
Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6) вышел в четвертый раунд Уимблдонского турнира 2025.
В 1/16 финала Ноле в трех сетах разгромил своего соотечественника Миомира Кецмановича (ATP 49) за 1 час и 50 минут.
Уимблдон-2025. 1/16 финала
Миомир Кецманович (Сербия) – Новак Джокович (Сербия) [6] – 3:6, 0:6, 4:6
Это была четвертая встреча соперников и четвертая победа Новака.
Джокович одержал юбилейную сотую победу на Уимблдоне. Также Новак повесил свою 51-ю баранку на турнирах Grand Slam.
Следующим соперником Джоковича будет одиннадцатый сеяный австралиец Алекс де Минаур.
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