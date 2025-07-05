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Уимблдон
05 июля 2025, 22:14 | Обновлено 05 июля 2025, 22:15
307
0

Джокович одержал сотую победу на Уимблдоне и вышел в четвертый раунд

Ноле в трех сетах разгромил своего соотечественника Миомира Кецмановича

05 июля 2025, 22:14 | Обновлено 05 июля 2025, 22:15
307
0
Джокович одержал сотую победу на Уимблдоне и вышел в четвертый раунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6) вышел в четвертый раунд Уимблдонского турнира 2025.

В 1/16 финала Ноле в трех сетах разгромил своего соотечественника Миомира Кецмановича (ATP 49) за 1 час и 50 минут.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Миомир Кецманович (Сербия) – Новак Джокович (Сербия) [6] – 3:6, 0:6, 4:6

Это была четвертая встреча соперников и четвертая победа Новака.

Джокович одержал юбилейную сотую победу на Уимблдоне. Также Новак повесил свою 51-ю баранку на турнирах Grand Slam.

Следующим соперником Джоковича будет одиннадцатый сеяный австралиец Алекс де Минаур.

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Уимблдон-2025 Новак Джокович Миомир Кецманович
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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