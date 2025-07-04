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Клубный чемпионат мира
ПСЖ
05.07.2025 19:00 - : -
Бавария
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Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 20:15 |
158
1

ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала клубного чемпионата мира

Поединок состоится 5 июля в 19:00 по Киеву

04 июля 2025, 20:15 |
158
1
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала клубного чемпионата мира
Коллаж Sport.ua

5 июля на Мерседес-Бенц Стэдиум пройдет матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором ПСЖ сыграет против Баварии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда долго была неким эталоном, со знаком минус, в плане трат денег без достижения результата. Да, она безоговорочно доминировала на родине (хотя и там отдавала по разу первенство особенно настырным, сначала Монако, потом Лиллю), но никак не могла реализовать себя в Лиге чемпионов. Примечательно, что Луис Энрике добился успеха тогда, когда из Парижа уехала последняя суперзвезда, Мбаппе. Судя по рекордным 5:0 в финале с Интером, обошлись вполне и без Килиана.

Было любопытно, оставалась ли после этого мотивация у Дембеле и компании, еще и на новый и не особенно популярный турнир. И раз на клубном чемпионате мира французы серьезно оступились, ухитрившись проиграть Ботафого. Но те 0-1 - именно что разовое исключение, что расположилось в серии сухих побед: 4:0 с Атлетико и 2:0 с Сиэтл Саундерс в группе, и новый разгром с четырьмя безответными мячами, уже в 1/8 финала. Причем итоговый счет с Интер Майами тогда оформили уже к перерыву.

Бавария

Клуб еще в 2023-м году мог потерять доминирование в родной Германии, но тогда спасла осечка Боруссии в Дортмунде в последнем туре. Через год, несмотря на серьезное усиление в лице Кейна, и не только, падение все же случилось: 3-е место в Бундеслиге, ноль трофеев. И только этой весной Харри и компания завоевали серебряную салатницу. При этом Компани, нового наставника, все равно ругали: за поражение Байеру в кубке и вылет из Лиги чемпионов, где уступили Интеру из-за неудачи в родном Мюнхене.

На клубном чемпионате мира и этот гранд уже проигрывал. Но это было в 3-м туре, когда и немцы уже оформили выход в плей-офф за счет разгрома Окленд Сити и волевых 2:1 с Бокой Хуниорс. И Трубин был непробиваем, и его Бенфика выиграла 1:0. Это не помешало подопечным Венсана Компани отправиться в плей-офф, где в яркой перестрелке они выбили Фламенго 4:2.

Статистика личных встреч

В последнее время преимущество начали отбирать немцы. Особняком стоят 1:0 в финале Лиги чемпионов-2020. Но и все четыре крайних матча оставались за грандом из Мюнхена, в том числе и в ноябре прошлого года.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в реванш французов. Они и правда в огне, но из уважения к немцам применим фору 0 (коэффициент - 1,67).

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
5 июля 2025 -
19:00
Бавария
Фора Баварии (0) 1.67 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Баварія! ПСЖ - це  одноднєвка
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