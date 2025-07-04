ДРЕЙПЕР: «В этом году я крайне разочарован своей игрой на траве»

Четвертая ракетка мира Джек Дрейпер, большая надежда британского тенниса, неожиданно уступив в 1/32 финала Уимблдона-2025 ветерану Марину Чиличу, выглядел неуверенно на протяжении всего матча.

Как и следовало ожидать, в послематчевой пресс-конференции разочарование 23-летнего теннисиста было очевидным. При этом он не пожалел слов похвалы в адрес великолепной игры своего соперника.

«Разочарован своим уровнем»

«Я очень расстроен. Конечно, сильно разочарован. Это, наверное, одно из самых тяжелых поражений в моей карьере. Думаю, Чилич провел невероятный матч от начала до конца. Он не сбавлял темп. Да, он заслужил эту победу. Но это очень больно».

«Не чувствовал себя комфортно на траве»

«В этом году я крайне разочарован своей игрой на траве, если быть честным. В Куинсе мне было некомфортно. Не знаю, как мне вообще удалось дойти до полуфинала и быть близким к финалу. В этом сезоне я понял, что у меня проблемы с игрой на траве. На грунте я чувствовал себя отлично. Моя игра была цельной. Но как только я выходил на траву – ощущал сильную разницу. Нужно обдумать, как развивать свою игру в долгосрочной перспективе, чтобы в следующем году быть сильнее. Эти матчи показали слабые места в моей игре, особенно против таких игроков, как он – настоящих мастеров на траве».

«Не чувствовал сильного давления»

«После того, что произошло, я еще больше восхищаюсь тем, что сделал Энди Маррей, выиграв здесь дважды. Это невероятно. Дело не в давлении. Просто я сегодня играл недостаточно хорошо. Я уступил более сильному сопернику. Не могу сказать, что вышел на корт под огромным давлением. Да, об этом много говорят. Но сегодня я просто не был на должном уровне. Это главное. Мне не удалось показать тот уровень, к которому я стремился».

«Много аспектов игры нужно улучшать»

«На траве – буквально все. У меня большая проблема с бэкхендом. Я не справлялся с темпом его ударов в эту зону. Я перебарщивал, ошибался. В этом году мой бэкхенд работал хорошо, когда у меня было больше времени. Тогда я мог создавать нужную скорость и вращение. Но есть множество элементов игры, которые я обязан улучшать, чтобы стать тем игроком, которым хочу быть. Хочу, чтобы моя игра была надежной во всем. Именно этим выделяются топ-теннисисты – у них нет слабых мест. Эти две недели стали для меня уроком: несмотря на отличный прогресс за последние 12 месяцев, я все еще далек от идеала. Это с одной стороны мотивирует, с другой – сложно принять, потому что мне казалось, что я продвинулся дальше».

«Уверен, что могу добиваться успеха на траве»

«Конечно, могу. Думаю, существует ошибочное мнение, что раз я левша и мой рост 190 см, значит я априори должен хорошо играть на траве. Да, я выиграл в Штутгарте, но у меня очень мало опыта на траве. Я не показывал выдающихся результатов раньше. Даже здесь – ни разу не проходил дальше второго круга. Для кого-то трава подходит лучше, кому-то сложнее. Я настроен изменить это и сделать траву своим комфортным покрытием. Думаю, это путь, через который проходят все».

«Критично оцениваю себя перед следующим сезоном»

«Когда у тебя есть настрой: даже если мне некомфортно, я все равно добьюсь успеха, – это обычно работает. Именно так я действовал на грунте в этом году. Да, трудно найти этот момент, потому что у нас очень мало времени на игру на траве в сезоне. Как я и сказал, выводы, которые я сделаю по итогам этого года, находятся в моей власти. Я могу применить их и на других покрытиях. Но на траве мне надо очень сильно прибавить в приеме и других аспектах. На грунте и харде я отхожу назад, люблю иметь время на удар. На таких покрытиях, как сегодня, надо играть у самой линии».

«Все похвалы – Чиличу»

«Я знал, что он выиграл в Ноттингеме. Это неудивительно. Он был в топ-10 много лет. Я наблюдал за его карьерой с юности. Он всегда был настоящим профессионалом и умеет играть потрясающе. Я нечасто встречаю соперников, против которых чувствую себя безоружным. Я знаю, что сегодня была трава. Не знаю его точную статистику, но уверен, он провел выдающийся матч – по числу виннеров и по минимуму ошибок. Он заслужил победу. Он большой игрок. Уважаю его за все, что он делает. Он ведь вернулся после травмы. Сегодня он был гораздо сильнее меня. Он заслуженно победил. Удивил ли он меня? Нет. Он – чемпион турниров Большого шлема. Это заслуженно».

«Поражения на Ролан Гаррос и Уимблдоне похожи»

«Оба соперника играли на невероятном уровне. Чилич – игрок, который хочет вернуться на прежний уровень. Да, есть вопросы ко мне: играют ли они настолько хорошо потому, что я позволяю им играть? То же самое с Бубликом. Может, они так хороши, потому что я даю им короткие мячи, мало нагружаю их? Оба выдали фантастические матчи. Но именно так действуют классные игроки – они наказывают. Поэтому да, в каком-то смысле это полезно. Я понял, в каких аспектах мне нужно прибавить, чтобы стабильно быть в элите и проходить далеко на турнирах Большого шлема. Потому что здесь каждый соперник – топ. Если ты не на уровне, то сразу выбываешь», – подытожил Дрейпер.