ДЖОКОВИЧ: «Хорошо, что мы закончили матч до комендантского часа»

Сербский теннисист Новак Джокович в 20-й раз в карьере преодолел первый раунд британского мейджора.

Переиграв в четырех сетах представителя Франции Александра Мюллера, Ноле с радостью и облегчением поделился своими впечатлениями от дебюта на Уимблдоне 2025.

«Хорошо, что мы закончили матч до комендантского часа. Это очень священное место. Я пережил здесь все – от наилучшего состояния до худшего. Не уверен, что это было – может, кишечный вирус или что-то в этом роде. Но ни на секунду не думал о том, чтобы сняться с матча.

Алекс показал отличный теннис, это была тяжелая борьба. Я бы не приехал сюда, если бы не верил, что могу выиграть. Я всегда чувствую, что у меня есть шанс – думаю, я это заслужил. Мне всегда нравилось играть на этом корте… за исключением матчей против Алькараса в последние годы (улыбается)».