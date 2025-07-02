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  4. ДЖОКОВИЧ: «Хорошо, что мы закончили матч до комендантского часа»
Уимблдон
02 июля 2025, 09:50 |
944
0

ДЖОКОВИЧ: «Хорошо, что мы закончили матч до комендантского часа»

Ноле поделился своими впечатлениями от дебюта на Уимблдоне 2025

02 июля 2025, 09:50 |
944
0
ДЖОКОВИЧ: «Хорошо, что мы закончили матч до комендантского часа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович в 20-й раз в карьере преодолел первый раунд британского мейджора.

Переиграв в четырех сетах представителя Франции Александра Мюллера, Ноле с радостью и облегчением поделился своими впечатлениями от дебюта на Уимблдоне 2025.

«Хорошо, что мы закончили матч до комендантского часа. Это очень священное место. Я пережил здесь все – от наилучшего состояния до худшего. Не уверен, что это было – может, кишечный вирус или что-то в этом роде. Но ни на секунду не думал о том, чтобы сняться с матча.

Алекс показал отличный теннис, это была тяжелая борьба. Я бы не приехал сюда, если бы не верил, что могу выиграть. Я всегда чувствую, что у меня есть шанс – думаю, я это заслужил. Мне всегда нравилось играть на этом корте… за исключением матчей против Алькараса в последние годы (улыбается)».

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Уимблдон-2025
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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