Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без поражений: Джокович в 20-й раз в карьере прошел первый раунд Уимблдона
Уимблдон
02 июля 2025, 01:39 |
46
0

Без поражений: Джокович в 20-й раз в карьере прошел первый раунд Уимблдона

В 1/64 финала мейджора именитый серб переиграл Александера Мюллер в четырех сетах

02 июля 2025, 01:39 |
46
0
Без поражений: Джокович в 20-й раз в карьере прошел первый раунд Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6), который 24 раза в своей карьере выиграл турниры Grand Slam, успешно стартовал на Уимблдоне-2025.

В 1/64 финала серб в четырех сетах переиграл представителя Франции Александра Мюллера (АТР 41) за 3 часа и 21 минуту.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Александр Мюллер (Франция) – Новак Джокович (Сербия) [6] – 1:6, 7:6 (9:7), 2:6, 2:6

Во второй партии Джокович не реализовал аж 11 брейк-поинтов и впервые за 14 лет проиграл сет французскому теннисисту на траве. Кроме того, после третьего гейма в третьей партии Новак взял медицинский тайм-аут из-за плохого самочувствия. Несмотря на трудности, четвертый и пятый сети Ноле забрал спокойно.

Новак в 20-й раз в карьере преодолел первый раунд Уимблдона. Он дебютировал на травяном мейджоре в 2005 году и с тех пор ни разу не проигрывал на старте.

Следующим соперником Джоковича будет обладатель wild card Дэн Эванс (АТР 154). Новаку предстоит защитить прошлогодний финал, в котором он уступил Карлосу Алькарасу.

По теме:
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Сенсация на Уимблдоне. Видеообзор матча
Сколько теперь побед? Статистика Ястремской против теннисисток из топ-5
Впервые с 2010 действующая чемпионка РГ вылетела с Уимблдона в первом круге
Новак Джокович Александр Мюллер Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Теннис | 01 июля 2025, 20:05 9
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025

Поединок 1/64 финала сотоится 1 июля и начнется не ранее 20:30 по Киеву

Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
Футбол | 01 июля 2025, 07:38 10
Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне

Украинец рассказал, что остается

Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Теннис | 01.07.2025, 14:47
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Не Азаренко. Известна возможная соперница Ястремской во 2-м круге Уимблдона
Теннис | 01.07.2025, 22:35
Не Азаренко. Известна возможная соперница Ястремской во 2-м круге Уимблдона
Не Азаренко. Известна возможная соперница Ястремской во 2-м круге Уимблдона
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Бокс | 01.07.2025, 09:32
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
30.06.2025, 07:44 4
Футбол
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
01.07.2025, 00:25 2
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
30.06.2025, 02:13 1
Бокс
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
30.06.2025, 04:42 2
Бокс
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
01.07.2025, 07:32 3
Футбол
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
01.07.2025, 15:30 4
Футбол
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
01.07.2025, 09:00
Война
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
01.07.2025, 09:46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем