Без поражений: Джокович в 20-й раз в карьере прошел первый раунд Уимблдона
В 1/64 финала мейджора именитый серб переиграл Александера Мюллер в четырех сетах
Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6), который 24 раза в своей карьере выиграл турниры Grand Slam, успешно стартовал на Уимблдоне-2025.
В 1/64 финала серб в четырех сетах переиграл представителя Франции Александра Мюллера (АТР 41) за 3 часа и 21 минуту.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Александр Мюллер (Франция) – Новак Джокович (Сербия) [6] – 1:6, 7:6 (9:7), 2:6, 2:6
Во второй партии Джокович не реализовал аж 11 брейк-поинтов и впервые за 14 лет проиграл сет французскому теннисисту на траве. Кроме того, после третьего гейма в третьей партии Новак взял медицинский тайм-аут из-за плохого самочувствия. Несмотря на трудности, четвертый и пятый сети Ноле забрал спокойно.
Новак в 20-й раз в карьере преодолел первый раунд Уимблдона. Он дебютировал на травяном мейджоре в 2005 году и с тех пор ни разу не проигрывал на старте.
Следующим соперником Джоковича будет обладатель wild card Дэн Эванс (АТР 154). Новаку предстоит защитить прошлогодний финал, в котором он уступил Карлосу Алькарасу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/64 финала сотоится 1 июля и начнется не ранее 20:30 по Киеву
Украинец рассказал, что остается