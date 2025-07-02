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  4. Наказать нейтралок: три украинки сыграют в 1/32 финала Уимблдона-2025
Уимблдон
02 июля 2025, 05:51 |
573
0

Наказать нейтралок: три украинки сыграют в 1/32 финала Уимблдона-2025

Свитолина, Стародубцева и Ястремская прошли дальше, Костюк вылетела

02 июля 2025, 05:51 |
573
0
Наказать нейтралок: три украинки сыграют в 1/32 финала Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

30 июня – 1 июля состоялись все матчи первого раунда в женском одиночном разряде Уимблдонского турнира 2025.

В основе травяного мейджора в Лондоне стартовали четыре украинские теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

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Элина, Юлия и Даяна сумели пробиться во второй раунд слэма, а Марта потерпела поражение в первом круге.

Свитолина на старте Уимблдона в двух сетах разгромила Анну Бондар. Следующей соперницей первой ракетки Украины будет «нейтралка» Александра Саснович.

Стародубцева с камбеком после проигранного первого сета переиграла Франческу Джонс. Далее Юлия поборется с «нейтральной» 19-й сеяной Людмилой Самсоновой.

Ястремская добыла громкую победу над второй ракеткой мира и действующей чемпионкой Ролан Гаррос Коко Гауфф. В 1/32 финала Даяна сыграет с Анастасией Захаровой.

Все три украинки сыграют против «нейтральных» теннисисток во втором круге Уимблдонского турнира.

Костюк в первом раунде сенсационной уступила Веронике Эрьявец в трех партиях. Марта мучал кашель, а также мешала сильная жара.

Свитолина проведет поединок второго раунда 2 июля, а Стародубцева и Ястремская начнут свои следующие матчи 3 числа.

Результаты украинок в первом раунде Уимблдона-2025:

  • Элина Свитолина [14] – Анна Бондар – 6:3, 6:1
  • Марта Костюк [26] – Вероника Эрьявец [Q] – 6:3, 3:6, 4:6
  • Юлия Стародубцева – Франческа Джонс [WC] – 1:6, 6:3, 6:1
  • Даяна Ястремская – Коко Гауфф [2] – 7:6 (7:3), 6:1

Соперницы украинок во втором раунде Уимблдона-2025:

  • Элина Свитолина [14] – Александра Саснович [Q]
  • Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова [19]
  • Даяна Ястремская – Анастасия Захарова [Q]
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Уимблдон-2025 Элина Свитолина Даяна Ястремская Марта Костюк Юлия Стародубцева Анна Бондар Франческа Джонс Коко Гауфф Вероника Эрьявец
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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