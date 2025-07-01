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Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
01.07.2025 22:00 - : -
Ювентус
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Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 05:31 |
18
0

Реал – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира

Поединок состоится 1 июля и начнется в 22:00 по Киеву

01 июля 2025, 05:31 |
18
0
Реал – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
Коллаж Sport.ua

1 июля на Хард Рок Стэдиум пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором Реал Мадрид сыграет против Ювентуса. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда добилась многого после возвращения Анчелотти. В том числе год назад выиграла в очередной раз и Примеру, и Лигу чемпионов. Но потом, даже при звездном новичке, Мбаппе, ограничились только Суперкубком УЕФА и Межконтинентальным кубком, причем оба взяли еще в 2024-м году. Потом были неудачи - с Арсеналом в Лиге чемпионов и с Барселоной во всех внутренних турнирах. После этого с Карло попрощались, вернув в столицу Испании Хаби Алонсо, уже как главного тренера.

Дебютировал экс-полузащитник (а также новички на поле, Хейсен с Александер-Арнольдом) на новом месте без блеска: только 1:1 с Аль-Хилалем. Но потом испанцы оформили уверенные победы, забив по три мяча и Пачуке (хотя пропустили раз, а если бы не Куртуа, могли и больше), и Ред Булл Зальцбургу.

Ювентус

Клуб в 2024-м году отблагодарил Аллегри за возвращение в топ-3 Серии А и победу в кубке Италии скандальным, досрочным увольнением. Но Тиаго Мотта и вовсе разочаровал: с ним серьезно обновленный коллектив провалил все, что можно. Так что пришлось возвращать в Турин Тудора, уже в марте, и тот смог вытянуть подопечных на 4-е место, минимально опередив Рому Раньери.

Неплохо для Игора и его подопечных начинался клубный чемпионат мира. Они разгромно победили и Аль-Айн (5:0), и Видад (4:1). Но потом был первый по-настоящему серьезный противник - Манчестер Сити. И тут уже сами итальянцы оказались в статусе разгромленного: пропустили пять мячей, на что смогли ответить только дважды, в том числе на 84-й минуте, оформив итоговый счет 2:5. Из-за этого теперь придется играть не с Аль-Хиляль, а с мадридским грандом.

Статистика личных встреч

Клубы играют с середины 80-х, и в 2018-м, во время последнего противостояния в Лиге чемпионов, обменялись зрелищными выездными победами. Потом было три товарищеских матча, и испанцы, выиграв дважды, напоследок уступили.

Прогноз

Букмекерские конторы считают испанцев явным фаворитом. Но и у них есть проблемы в обороне - ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,92).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
1 июля 2025 -
22:00
Ювентус
Тотал больше 2.5 1.92 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Реал Мадрид Ювентус Реал - Ювентус прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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