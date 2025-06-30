СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Анной Бондар в первом раунде в первом раунде Уимблдонского турнира 2025:

О рекорде в женском Туре – семь лет без поражений в первом круге мейджора: «Честно говоря, я не задумываюсь об этом. У меня не стоит задача побеждать в первых раундах, у меня задача более амбициозная».

Об успешных результатах на Уимблдоне в последние годы: «До этого я играла немного по-другому. Сейчас у меня немного изменился стиль игры, результаты это показывают. И по ощущениям я тоже играю на хорошем уровне на траве. Главное, чтобы было здоровье, чтобы я чувствовала себя хорошо на корте, чтобы ноги двигались быстро, потому что здесь реально нужно делать на этом акцент. Для меня это приоритет. Я знаю, что могу здесь хорошо играть, у меня есть хорошие результаты на этом турнире, два полуфинала и четвертьфинал. Это придает мне уверенности».

Об игре с лета и своем более активном стиле тенниса: «Я думаю, что стала играть более агрессивно в целом. Игра с лета – это уже результат того, что я делаю в розыгрыше, когда я играю агрессивно и появляются такие мячи, которые я могу сразу сыграть у сетки. Да, я работала над этим ударом, чтобы заканчивать розыгрыш как можно быстрее, чтобы у соперницы не было времени вернуться в игру.

Это также касается агрессивности и на подаче, и на приеме. В целом на корте я действую более агрессивно. Есть и другая сторона этого – ты больше ошибаешься. Но сейчас у меня достаточно стабильные результаты, так что делать столько ошибок – это нормально».

О выигранном очке, когда мяч попал в соперницу: «Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось, что попало сразу по ноге соперницы. Это был очень забавный момент сегодня. Я даже не планировала выигрывать это очко (смеется). Я знала, что такое может случиться, но не знала, что мне доведется так выиграть».

О праздновании Дня рождения Марты Костюк в Лондоне: «Я подарила ей цветы. Все прошло хорошо. Это был не только ее день рождения, но и первое мероприятие, которое она проводила со своим благотворительным фондом. Была очень теплая атмосфера. Классно, когда можно собраться в украинском заведении и отпраздновать по-украински, поесть украинские блюда. Это приятные ощущения».