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  4. ФОТО. Как это было: Свитолина уничтожила Бондар на старте Уимблдона-2025
Уимблдон
30 июня 2025, 21:16 |
524
0

ФОТО. Как это было: Свитолина уничтожила Бондар на старте Уимблдона-2025

Смотрите фотогалерею матча 1/64 финала травяного мейджора

30 июня 2025, 21:16 |
524
0
ФОТО. Как это было: Свитолина уничтожила Бондар на старте Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

30 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) выиграла стартовый матч на Уимблдонском турнире 2025 и пробилась во второй раунд.

Украинка переиграла представительницу Венгрии Анну Бондар (WTA 75) со счетом 6:3, 6:1 за 1 час и 3 минуты.

Это была вторая встреча соперниц. 28 мая Элина переиграла Бондар во втором круге Ролан Гаррос.

Следующей оппоненткой Свитолиной будет «нейтралка» Александра Саснович.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Бондар – Свитолина.

🏆 Уимблдон-2025. 1/64 финала

Анна Бондар – Элина Свитолина [14] – 3:6, 1:6

ФОТО. Как это было: Свитолина уничтожила Бондар на старте Уимблдона-2025

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Анна Бондар Элина Свитолина фото фотогалерея Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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