ФОТО. Как это было: Свитолина уничтожила Бондар на старте Уимблдона-2025
Смотрите фотогалерею матча 1/64 финала травяного мейджора
30 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) выиграла стартовый матч на Уимблдонском турнире 2025 и пробилась во второй раунд.
Украинка переиграла представительницу Венгрии Анну Бондар (WTA 75) со счетом 6:3, 6:1 за 1 час и 3 минуты.
Это была вторая встреча соперниц. 28 мая Элина переиграла Бондар во втором круге Ролан Гаррос.
Следующей оппоненткой Свитолиной будет «нейтралка» Александра Саснович.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Бондар – Свитолина.
🏆 Уимблдон-2025. 1/64 финала
Анна Бондар – Элина Свитолина [14] – 3:6, 1:6
ФОТО. Как это было: Свитолина уничтожила Бондар на старте Уимблдона-2025
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