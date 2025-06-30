30 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) выиграла стартовый матч на Уимблдонском турнире 2025 и пробилась во второй раунд.

Украинка переиграла представительницу Венгрии Анну Бондар (WTA 75) со счетом 6:3, 6:1 за 1 час и 3 минуты.

Это была вторая встреча соперниц. 28 мая Элина переиграла Бондар во втором круге Ролан Гаррос.

Следующей оппоненткой Свитолиной будет «нейтралка» Александра Саснович.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Бондар – Свитолина.

🏆 Уимблдон-2025. 1/64 финала

Анна Бондар – Элина Свитолина [14] – 3:6, 1:6

ФОТО. Как это было: Свитолина уничтожила Бондар на старте Уимблдона-2025