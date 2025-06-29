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Клубный чемпионат мира
Фламенго
29.06.2025 23:00 - : -
Бавария
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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 04:54 |
80
0

Фламенго – Баваия. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025

Поединок состоится 29 июня в 23:00 по Киеву

29 июня 2025, 04:54 |
80
0
Фламенго – Баваия. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025
Коллаж Sport.ua

29 июня на Хард Рок Стэдиум пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором Фламенго сыграет против Баварии. Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Фламенго

Команда считается по праву одной из самых популярных в стране - да и достаточно успешной. В прошлом сезоне, уже при Фелипе Луиса, длинный перечень трофея пополнился и кубком Бразилии. В 2025-м прибавили суперкубок страны, победу в чемпионате штата. Да и в Серии А с Копой Либертадорес все складывалось весной достаточно успешно.

На клубном чемпионате мира латиноамериканцы показали себя неплохо. Они начали с ожидаемо уверенных 2:0 против Эсперанса, но потом создали сенсацию, в виде волевых 3:1 с Челси, впрочем, там соперник доигрывал вдесятером. Уже гарантировав себе первое место, Жоржиньо с его новыми партнерами ограничились только ничьей с Лос-Анджелесом. При этом, пропустив первым, на 84-й минуте, забили буквально в первой же атаке.

Бавария

Клуб в прошлом году пережил болезненный провал. Рекордный новичок, Кейн, оставался снова без единого титула. Но в мае Харри все же поднял столь долгожданный трофей - серебряную салатницу. Хотя с другими турнирами, помимо уверенно выигранной Бундеслиги, все же не сложилось, так, в Лиге чемпионов уступили Интеру из-за домашнего поражения.

На клубном чемпионате мира подопечные Компани начинали с победы при двухзначном счете: Окленд Сити разгромили 10:0. Потом, с Бокой Хуниорс, дожали куда более опытного соперника голом на 84-й минуте. Обеспечив себе выход в плей-офф, команда из Мюнхена не смогла в крайнем туре распечатать Трубина. Кроме того, Бенфика свой гол забила, и стала первой в группе. Впрочем, могли быть и не против такой развязки, ведь победитель отправился в стык с Челси.

Статистика личных встреч

Впервые между собой сыграют эти представители Германии и Бразилии.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что представитель Рио-де-Жанейро навяжет борьбы победителю Бундеслиге. Согласимся и поставим на победу Кейна и компании в основное время (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Фламенго
29 июня 2025 -
23:00
Бавария
Победа Баварии в основное время 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Фламенго Бавария клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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