Фламенго – Баваия. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025

29 июня на Хард Рок Стэдиум пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором Фламенго сыграет против Баварии. Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Фламенго

Команда считается по праву одной из самых популярных в стране - да и достаточно успешной. В прошлом сезоне, уже при Фелипе Луиса, длинный перечень трофея пополнился и кубком Бразилии. В 2025-м прибавили суперкубок страны, победу в чемпионате штата. Да и в Серии А с Копой Либертадорес все складывалось весной достаточно успешно.

На клубном чемпионате мира латиноамериканцы показали себя неплохо. Они начали с ожидаемо уверенных 2:0 против Эсперанса, но потом создали сенсацию, в виде волевых 3:1 с Челси, впрочем, там соперник доигрывал вдесятером. Уже гарантировав себе первое место, Жоржиньо с его новыми партнерами ограничились только ничьей с Лос-Анджелесом. При этом, пропустив первым, на 84-й минуте, забили буквально в первой же атаке.

Бавария

Клуб в прошлом году пережил болезненный провал. Рекордный новичок, Кейн, оставался снова без единого титула. Но в мае Харри все же поднял столь долгожданный трофей - серебряную салатницу. Хотя с другими турнирами, помимо уверенно выигранной Бундеслиги, все же не сложилось, так, в Лиге чемпионов уступили Интеру из-за домашнего поражения.

На клубном чемпионате мира подопечные Компани начинали с победы при двухзначном счете: Окленд Сити разгромили 10:0. Потом, с Бокой Хуниорс, дожали куда более опытного соперника голом на 84-й минуте. Обеспечив себе выход в плей-офф, команда из Мюнхена не смогла в крайнем туре распечатать Трубина. Кроме того, Бенфика свой гол забила, и стала первой в группе. Впрочем, могли быть и не против такой развязки, ведь победитель отправился в стык с Челси.

Статистика личных встреч

Впервые между собой сыграют эти представители Германии и Бразилии.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что представитель Рио-де-Жанейро навяжет борьбы победителю Бундеслиге. Согласимся и поставим на победу Кейна и компании в основное время (коэффициент - 1,68).