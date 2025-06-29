ПСЖ – Интер Майами. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира

29 июня на Мерседес-Бенц Стэдиум пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором ПСЖ сыграет против Интер Майами. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда смогла месяц назад достичь своей давней амбициозной цели. Наконец-то ко многочисленным трофеям национального уровня прибавили и успех в Лиге чемпионов. Да, начинали подопечные Луиса Энрике в турнире слабо, но, главное, как же уверенно они смотрелись в решающих раундах плей-офф - вплоть до того, что в финале разгромили 5:0 вроде бы опытный и мощный Интер.

Казалось, что и на клубный чемпионат мира французы прибыли в оптимальной форме и достаточно мотивированы: сразу разгромили номинально главного соперника, Атлетико, 4:0. Потом вроде бы оступились, проиграв 0:1 Ботафого. Но в последнем туре прибавили уверенные 2:0 с аутсайдером розыгрыша, Сиэтл Саундерс, и этого хватило, чтобы выйти в плей-офф, причем с первого места.

Интер Майами

Клуб - самый молодой в этой компании сильнейших. Причем получил тут место, по сути, авансом, чуть ли не ради того, чтобы на турнире сыграл Месси. Ведь все, что можно включить в заслуги, это Кубок Лиг 2023-го года и лучший результат в регулярном чемпионате МЛС в прошлом сезоне. Сейчас, в новом сезоне, уже не получается лидировать, да и в Кубке чемпионов КОНКАКАФ было безусловное поражение Ванкувер Уайткепс на полуфинальном этапе.

На чемпионате представитель Флориды начинал не лучшим образом: с 0:0 против Аль-Ахли, с отраженным Устари пенальти. Но потом включился сначала Месси (победный гол со штрафного с Порту), а потом и Суарес (его мяч и ассист позволили закончить на 2:2 с Палмейрас). Но бразильцам дали отыграть два мяча, и теперь Лионелю предстоит встреча с бывшей командой, с которой он не особенно красиво расставался.

Статистика личных встреч

Стороны сыграют друг с другом впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы все же не верят в американцев. У Луиса Энрике лучше подготовленный коллектив - ставим на европейцев с форой -2 гола (коэффициент - 1,8).