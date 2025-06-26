Ювентус – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

26 июня на Ситрес Боул пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором Ювентус сыграет против Манчестер Сити. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда в последнее время не блещет. Только после возвращения Аллегри тот сумел, и то не сразу, в 2024-м году, поднять подопечных на третье место в Серии А, присовокупив еще и кубок - и был уволен сразу после финала. Перед стартом следующего сезона в Турине сделали ставку на Тиаго Мотту, но тот провалился напрочь, вылетев с обновленным за прошлое лето коллективом изо всех турниров и оказавшись на грани провала в Серии А. Только при сменившем его в марте Тудоре получилось вырвать 4-е место в тяжелейшем споре с Ромой.

На клубный чемпионат мира Игор ехал уже в статусе полноценного наставника. И пока что куражился со своими подопечными, впрочем, и соперники подходили для этого. В итоге Аль-Айну забили шесть безответных мячей, Видаду - 4, при этом, правда, все же пропустив.

Манчестер Сити

Клуб явно упустил момент, когда нужно было запускать обновление состава. Руководство верило, что те, кто выиграл требл в 2023-м, справятся и в прошлом сезоне, даже при продаже Альвареса. В итоге пришлось выбрасывать рекордные суммы на новичков зимой. С противоречивыми результатами: в АПЛ все же поднялись на третье место, но при этом в Лиге чемпионов англичан выбил Реал в первом же раунде плей-офф, а в финале кубка фаворит ухитрился проиграть Кристал Пэлас.

Перед клубным чемпионатом мира Гвардиола попрощался с Де Брейне, но получил Рейнерса, Шерки, еще и Аит-Нури на фланг обороны. И, такое впечатление, в США Пеп в первую очередь обкатывает их, предоставляя время и для молодежи типа Эчеверрии. С Видадом, правда, результат обеспечил Фоден, что поучаствовал в обоих голах. А с Аль-Айн уже все куражились, оформив итоговые 6:0.

Статистика личных встреч

Сити выиграл самый первый очный поединок, аж в 1976-м году. Потом было 4 победы Ювентуса при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что англичане наконец-то победят. Но, по сути, тут у сторон нет турнирных целей - ждем, что они закончат на тотал больше 2.5 (коэффициент - 1,90).