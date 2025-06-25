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WTA
25 июня 2025, 07:53 |
43
0

ВОНДРОУШОВА: «Признаю: чтобы научиться играть на траве, нужно время»

Маркета дала эксклюзивное интервью для WTA

25 июня 2025, 07:53 |
43
0
ВОНДРОУШОВА: «Признаю: чтобы научиться играть на траве, нужно время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Имя чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой вовсе не фигурировало среди фаворитов перед стартом травяного турнира WTA 500 в Берлине, однако она опровергла все прогнозы и рейтинги.

Незадолго до этого Вондроушова перенесла операцию на левом плече, из-за которой смогла выиграть всего шесть матчей за первые полгода текущего сезона. Теперь к ним прибавилось еще пять побед и титул чемпионки Берлина.

О пути к трофею на кортах столицы Германии Маркета рассказала в эксклюзивном интервью для WTA.

Финал против Ван Синьюй

«С самого начала она дала понять, что показывает очень высокий уровень тенниса, особенно в затяжных розыгрышах, где могла действовать даже лучше. Поэтому я изменила свою стратегию, стараясь цепляться за каждый мяч, максимально часто возвращать мяч в игру, особенно в обороне. В таких матчах нужно быть очень терпеливой, но с этим у меня все в порядке – после всех травм и операций я как раз этому и научилась. Такие моменты многому учат, и я думаю, это помогает мне и на корте».

Очень эмоциональная победа

«На матчболе я упала на колени – это было то самое ощущение, которого мне так не хватало, некое облегчение. В этот момент я начала вспоминать все, что пришлось пережить, сколько сил потребовалось, чтобы вернуться в этот момент. Все эти мысли нахлынули сразу. Хотя я стараюсь не жаловаться, а просто помнить, через что пришлось пройти».

От нуля до чемпионства

«Всегда странно, когда происходит нечто подобное. На самом деле, в первых двух матчах на турнире я вообще не ощущала давления – словно его выключили. Я просто начала получать удовольствие от игры. Выходила на корт с мыслью, что поражение было бы вполне нормальным результатом – и от этого становилось легче. Помню, как в первом матче с Мэдисон Киз думала: какая же у меня сложная сетка. Постоянно об этом думала. Но в тот день у меня хорошо шла подача – она помогла снова почувствовать игру на траве».

Возвращение после последней травмы

«Я начала тренироваться через три месяца после операции – осенью 2024 года. И тогда снова вернулась боль. Это был самый тяжелый момент – когда понимаешь, что все нужно начинать сначала. Я спрашивала себя: «Смогу ли я снова все пройти? Сыграть с этими девушками на равных?» Ответов тогда не было. Я просто не могла играть в таком состоянии, поэтому пришлось остановиться и снова вернуться к упражнениям. Это было непросто. Мне нужно было сохранять позитив, но я всегда верила, что у меня получится, что я снова смогу играть. В голове крутилась только одна мысль: «Когда же все это закончится и я смогу вернуться?» Иногда казалось, что, возможно, я уже никогда не смогу играть без боли».

Специалистка по траве?

«Я всегда хорошо двигалась на грунте и харде, но вот на траве – не особо. За последние два года научилась справляться, но признаю: чтобы научиться играть на траве, нужно время. Я не буду сеяной на Уимблдоне, поэтому воспринимаю его как обычный турнир. Главное – пройти первую неделю, а дальше посмотрим. Хочу немного отдохнуть и снова взяться за работу. Постараюсь сохранять концентрацию, идти своим путем, быть сосредоточенной на своей игре. Постараюсь провести следующие матчи так, словно ничего этого не было».

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WTA Берлин Маркета Вондроушова
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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