В среду, 25 июня, состоится полуфинал молодежного Евро U-21 между сборными Англии и Нидерландов. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Англия

На квалификации коллектив завоевал 25 очков за 10 матчей, занял 1-е место группы и получил прямую путевку на турнир. На групповом этапе Евро коллектив одолел Чехию 3:1, сыграл в безголевую ничью со Словенией и потерпел поражение 1:2 от Германии. В четвертьфинале команда выиграла сборную Испании со счетом 1:3.

Нидерланды

За 10 игр отбора коллектив завоевал 30 очков и занял безоговорочное 1-е место группы. Однако на Евро команда немного забуксовала – ничья 2:2 с Финляндией и поражение 2:1 против Дании подвергли сомнению шансы Нидерландов на выход в плей-офф, но победа 2:0 в игре последнего тура против Украины позволили «оранжевым» выйти в четвертьфинал. Там команда противостояла Португалии, и даже играя в меньшинстве с 21 минуты смогла одержать минимальную победу.

Личные встречи

Текущими составами команды встречались только раз – в товарищеском матче в ноябре 2024 года. Тогда игра завершилась вничью 0:0.

Интересные факты

За последние 10 официальных матчей Нидерланды 8 раз одерживали победу, 1 раз проиграли и сыграли вничью.

В прошлых 8 официальных матчах Нидерланды 5 раз сохранять ворота сухими.

Англия забила 14 голов в 5 последних официальных матчах.

Возможные стартовые составы

Англия: Бидл – Ливраменто, Крессвелл, Кванса, Хинлешвуд – Гатчисон, Мортон, Андерсон – Макети, Стэнсфилд, Эллиот

Нидерланды: Роэфс – Матсен, Хато, ван ден Берг, Ренш – Тейлор, Валенте, Фламинго – Поку, ван Берген, Мэнхен

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.77.

Прогноз Sport.ua Англия U21 Нидерланды U21 Тотал больше 2.5 1.77 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.