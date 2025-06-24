Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия U-21 – Нидерланды U-21. Прогноз и анонс на полуфинал Евро
Евро U21
Англия U21
25.06.2025 19:00 - : -
Нидерланды U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
24 июня 2025, 20:05 |
156
0

Англия U-21 – Нидерланды U-21. Прогноз и анонс на полуфинал Евро

Матч начнется 25 июня в 19:00 по Киеву

24 июня 2025, 20:05 |
156
0
Англия U-21 – Нидерланды U-21. Прогноз и анонс на полуфинал Евро
Молодежная сборная Англии по футболу

В среду, 25 июня, состоится полуфинал молодежного Евро U-21 между сборными Англии и Нидерландов. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Англия

На квалификации коллектив завоевал 25 очков за 10 матчей, занял 1-е место группы и получил прямую путевку на турнир. На групповом этапе Евро коллектив одолел Чехию 3:1, сыграл в безголевую ничью со Словенией и потерпел поражение 1:2 от Германии. В четвертьфинале команда выиграла сборную Испании со счетом 1:3.

Нидерланды

За 10 игр отбора коллектив завоевал 30 очков и занял безоговорочное 1-е место группы. Однако на Евро команда немного забуксовала – ничья 2:2 с Финляндией и поражение 2:1 против Дании подвергли сомнению шансы Нидерландов на выход в плей-офф, но победа 2:0 в игре последнего тура против Украины позволили «оранжевым» выйти в четвертьфинал. Там команда противостояла Португалии, и даже играя в меньшинстве с 21 минуты смогла одержать минимальную победу.

Личные встречи

Текущими составами команды встречались только раз – в товарищеском матче в ноябре 2024 года. Тогда игра завершилась вничью 0:0.

Интересные факты

  • За последние 10 официальных матчей Нидерланды 8 раз одерживали победу, 1 раз проиграли и сыграли вничью.
  • В прошлых 8 официальных матчах Нидерланды 5 раз сохранять ворота сухими.
  • Англия забила 14 голов в 5 последних официальных матчах.

Возможные стартовые составы

Англия: Бидл – Ливраменто, Крессвелл, Кванса, Хинлешвуд – Гатчисон, Мортон, Андерсон – Макети, Стэнсфилд, Эллиот

Нидерланды: Роэфс – Матсен, Хато, ван ден Берг, Ренш – Тейлор, Валенте, Фламинго – Поку, ван Берген, Мэнхен

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.77.

Прогноз Sport.ua
Англия U21
25 июня 2025 -
19:00
Нидерланды U21
Тотал больше 2.5 1.77 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
Бенфика – Бавария. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Эсперанс – Челси. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Лос-Анджелес – Фламенго. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
сборная Англии по футболу U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21 чемпионат Европы по футболу U-21 прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо нашло нового центрбека. Киевляне хотят купить легионера
Футбол | 24 июня 2025, 20:32 0
Динамо нашло нового центрбека. Киевляне хотят купить легионера
Динамо нашло нового центрбека. Киевляне хотят купить легионера

Киевлян заинтересовал Брайан Медина

Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Футбол | 24 июня 2025, 08:51 8
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко

Александр может продолжить карьеру в «Эвертоне»

Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Теннис | 24.06.2025, 15:44
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Футбол | 24.06.2025, 00:50
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Бокс | 24.06.2025, 07:47
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
24.06.2025, 07:30 2
Футбол
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
23.06.2025, 05:55 3
Бокс
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
23.06.2025, 06:55
Бокс
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
22.06.2025, 20:37 20
Теннис
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
23.06.2025, 06:59
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
23.06.2025, 06:35 1
Бокс
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
23.06.2025, 05:05 4
Футбол
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем