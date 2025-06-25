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Евро U21
Англия U21
25.06.2025 19:00 – перерыв 0 : 0
Нидерланды U21
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25 июня 2025, 19:00 | Обновлено 25 июня 2025, 19:20
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0

Англия U-21 – Нидерланды U-21. Полуфинал Евро. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 25 июня в 19:00 полуфинальный матч чемпионата Европы U-21

25 июня 2025, 19:00 | Обновлено 25 июня 2025, 19:20
476
0
Англия U-21 – Нидерланды U-21. Полуфинал Евро. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии продолжается плей-офф финального турнира Евро-2025 U-21.

25 июня в 19:00 по Киеву будет сыгран полуфинальный матч Англия U-21 – Нидерланды U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды определят полуфиналиста на стадионе Тегельне Поле в Братиславе, столице Словакии.

Ранее в четвертьфинале Англия обыграла Испанию (3:1), а Нидерланды взяли верх над Португалией (1:0).

В другом полуфинале 25 июня в 22:00 встретятся Германия и Франция. Финал состоится 28 июня в Братиславе.

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Сетка плей-офф Евро-2025 U-21

Англия U-21 – Нидерланды U-21. Полуфинал Евро. Смотреть онлайн LIVE

Англия U-21 – Нидерланды U-21
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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