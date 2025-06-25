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Евро U21
Англия U21
25.06.2025 19:00 – FT 2 : 1
Нидерланды U21
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Чемпионат Европы
25 июня 2025, 21:04 | Обновлено 25 июня 2025, 21:30
533
1

Дубль игрока Ливерпуля. Определен первый финалист Евро U-21

Дубль Эллиотта вывел команду в финал

25 июня 2025, 21:04 | Обновлено 25 июня 2025, 21:30
533
1
Дубль игрока Ливерпуля. Определен первый финалист Евро U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся первый полуфинальный матч молодежного чемпионата Европы U-21. Игра между сборными Англии и Нидерландов завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

Дубль в составе сборной Англии оформил игрок Ливерпуля Харви Эллиотт. Сборная Англии вышла из группы со второго места, а на пути в финал выбила Испанию и Нидерланды.

Это второй кряду финал Евро для английской молодежки.

В финале сборная Англии сыграет против Франции или Германии.

Чемпионат Европы U-21. Полуфинал

Англия U-21 – Нидерланды U-21 2:1
Голы: Эллиотт, 62, 86 – Огайо, 72

По теме:
Англия U-21 – Нидерланды U-21 – 2:1. Дубль Харви Элиотта. Видео голов
Германия U-21 – Франция U-21. Прогноз и анонс на полуфинал молодежного Евро
Германия U-21 – Франция U-21. Полуфинал Евро. Смотреть онлайн LIVE
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Victor673256ua
Цікавий поєдинок з красивими голами
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