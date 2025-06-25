Дубль игрока Ливерпуля. Определен первый финалист Евро U-21

Состоялся первый полуфинальный матч молодежного чемпионата Европы U-21. Игра между сборными Англии и Нидерландов завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

Дубль в составе сборной Англии оформил игрок Ливерпуля Харви Эллиотт. Сборная Англии вышла из группы со второго места, а на пути в финал выбила Испанию и Нидерланды.

Это второй кряду финал Евро для английской молодежки.

В финале сборная Англии сыграет против Франции или Германии.

Чемпионат Европы U-21. Полуфинал

Англия U-21 – Нидерланды U-21 2:1

Голы: Эллиотт, 62, 86 – Огайо, 72