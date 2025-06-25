Англия U-21 – Нидерланды U-21 – 2:1. Дубль Харви Элиотта. Видео голов

В полуфинале чемпионата Европы 2025 U-21 Англия обыграла Нидерланды со счетом 2:1.

Матч прошел в Братиславе. Английский полузащитник Харви Эллиотт стал героем встречи, забив два мяча.

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На 63-й минуте Харви Эллиотт открыл счет, точно пробив после паса Эллиота Андерсона.

Нидерланды сравняли на 72-й минуте, отличился Ноа Огайо – он забил супергол издалека, когда вратарь вышел из ворот.

Победный гол Харви Эллиотта случился на 86-й минуте – он пробил в угол, оформил дубль и принес Англии путевку в финал.

В финале Англия встретится с победителем пары Германия – Франция, этот матч состоится 25 июня в 22:00. Финал пройдет 28 июня в Братиславе.

Евро-2025 U-21. Полуфинал

25 июня 2025. Братислава (Словакия)

Англия U-21 – Нидерланды U-21 – 2:1

Голы: Эллиотт, 63, 86 – Огайо, 72

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