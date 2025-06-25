Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия U-21 – Нидерланды U-21 – 2:1. Дубль Харви Элиотта. Видео голов
Евро U21
Англия U21
25.06.2025 19:00 – FT 2 : 1
Нидерланды U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
25 июня 2025, 21:51 | Обновлено 25 июня 2025, 22:40
555
0

Англия U-21 – Нидерланды U-21 – 2:1. Дубль Харви Элиотта. Видео голов

Англия с минимальным перевесом обыграла Нидерланды и вышла в финал

25 июня 2025, 21:51 | Обновлено 25 июня 2025, 22:40
555
0
Англия U-21 – Нидерланды U-21 – 2:1. Дубль Харви Элиотта. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Харви Эллиотт

В полуфинале чемпионата Европы 2025 U-21 Англия обыграла Нидерланды со счетом 2:1.

Матч прошел в Братиславе. Английский полузащитник Харви Эллиотт стал героем встречи, забив два мяча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 63-й минуте Харви Эллиотт открыл счет, точно пробив после паса Эллиота Андерсона.

Нидерланды сравняли на 72-й минуте, отличился Ноа Огайо – он забил супергол издалека, когда вратарь вышел из ворот.

Победный гол Харви Эллиотта случился на 86-й минуте – он пробил в угол, оформил дубль и принес Англии путевку в финал.

В финале Англия встретится с победителем пары Германия – Франция, этот матч состоится 25 июня в 22:00. Финал пройдет 28 июня в Братиславе.

Евро-2025 U-21. Полуфинал

25 июня 2025. Братислава (Словакия)

Англия U-21 – Нидерланды U-21 – 2:1

Голы: Эллиотт, 63, 86 – Огайо, 72

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Англия U21).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Огайо (Нидерланды U21).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Англия U21).
По теме:
ВИДЕО. Свенссон открыл счет для Боруссии Д. Ассист сделал Джоб Беллингем
Боруссия Д – Ульсан ХД. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Игрок Нидерландов U-21 забил гол-шедевр издалека. Вратарь был в шоке
сборная Англии по футболу U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21 Евро-2025 U-21 Харви Эллиотт видео голов и обзор Эллиот Андерсон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 25 июня 2025, 15:15 72
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Футбол | 25 июня 2025, 01:50 0
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?

Бавария проведет матч с Фламенго, а соперником орлов может стать Челси

Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футбол | 25.06.2025, 07:47
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Трабзонспор близок к договоренности с Шахтером по Бондаренко
Футбол | 25.06.2025, 21:41
Трабзонспор близок к договоренности с Шахтером по Бондаренко
Трабзонспор близок к договоренности с Шахтером по Бондаренко
Поворознюк назвал тренера УПЛ, который лучше Шовковского и Ротаня
Футбол | 25.06.2025, 21:55
Поворознюк назвал тренера УПЛ, который лучше Шовковского и Ротаня
Поворознюк назвал тренера УПЛ, который лучше Шовковского и Ротаня
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
25.06.2025, 08:23 1
Футбол
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
25.06.2025, 00:03 12
Футбол
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
24.06.2025, 08:24 10
Бокс
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
24.06.2025, 03:07 34
Футбол
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
23.06.2025, 23:30
Футбол
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
25.06.2025, 05:02 2
Бокс
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
25.06.2025, 07:23 2
Футбол
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем