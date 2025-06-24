Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора

Французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 65) не сумела выйти в основную сетку Уимблдонского турнира 2025, вылетев в первом же раунде квалификации.

На старте отбора француженка, которая в начале июня шокировала всех и добралась до полуфинала Ролан Гаррос, став первой ракеткой своей страны, в трех сетах уступила представительнице Канады Карсон Бренстайн (WTA 197) за 1 час и 58 минут.

Уимблдон-2025. Квалификация

Лоси Буассон (Франция) [1] – Карсон Бренстайн (Канада) – 2:6, 7:6 (7:1), 4:6

Это была первая встреча соперниц.

Лоис, несмотря на текущий высокий рейтинг как для участницы квалов слэма, изначально была заявлена в список теннисисток, которые примут участие в отборе, поскольку занимала 361-ю позицию (была заявлена по защищенному рейтингу). Но после сенсационного выступления в Париже она вошла в топ-70 и получила первый номер посева благодаря своему рейтингу.

Бренстайн во втором круге квалификации сыграет со своей соотечественницей Бьянкой Андрееску (WTA 147).